ÅSTED: Politiet utenfor skolen der drapet skjedde. Foto: Mark Mulligan / Houston Chronicle / AP

Tenåring skjøt og drepte vennen ved et uhell

En 16 år gammel gutt skal ha avfyrt en pistol han ikke visste var ladd. Kulen traff hans 19 år gamle skolekamerat, som døde av skadene.

Hendelsen skjedde på en videregående skole utenfor storbyen Houston i Texas tirsdag denne uken.

Seks elever var ifølge New York Post sammen i et rom på skolen uten at det var noen voksne til stede. 16-åringen skal ifølge politiet ha dratt en pistol opp fra bukselinningen og trykt inn avtrekkeren.

19 år gamle Cesar Cortes ble truffet. Han ble umiddelbart fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Ingenting tyder på krangel

Gjerningspersonen la på sin side på flukt, men ble pågrepet bare 3,5 timer senere. Nå er han siktet for drap, opplyser lokale påtalemyndigheter.

– Basert på beviser vi har samlet inn så langt fremstår det som at skytingen har vært et uhell, sier statsadvokat Kim Ogg.

SAMLET: Elever og ansatt utenfor skolen tirsdag etter skyteepisoden. Foto: Melissa Phillip / Houston Chronicle / AP

Det er ingenting som tyder på at de to skal ha hatt noen form for krangel i forkant av skyteepisoden.

– De var venner. Å trykke inn avtrekkeren på en pistol, uansett om du vet den er ladd eller ikke, er en bevisst handling. Men, baser på de bevisene vi har så langt, er det ingenting som tyder på at han ønsket å drepe vennen sin, sier Ogg videre.

Han sier at gutten er en helt vanlig gutt, som nå har endt opp som kriminell.

– Enten han mente å utøve vold eller ikke, har han drept en person. Og den personen var noens sønn, en student, en venn, sier Ogg.

16-åringen skal ha brakt med seg pistolen hjemmefra.

Minnestund

Cesar Cortes blir omtalt som en rolig tenåring med en tydelig tilstedeværelse. Det sier 15 år gamle Lia Hatvany til avisen Houston Chronicle.

– Du visste han var i rommet fordi han hadde så mye lederskap. Han visste hva han gjorde, og han gjorde et sterkt inntrykk på alle han møtte, sa hun under en minnestund onsdag.

Over 300 personer var samlet der. Det gjorde inntrykk på den dreptes bror.

– Det fyller hjertet mitt å vite at min bror ser på oss alle fra oven. Be for ham, og vær her for ham, sa Dylan Cortes.

Publisert: 17.01.20 kl. 03:26

