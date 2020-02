GJEMMESTED: Her, i ventilasjonsanlegget på bildekket, ble kokainen funnet. Foto: Spansk politi

Fant 10,4 kilo kokain i ventilasjonsanlegget på norsk skip

Spansk politi beslagla torsdag 10,4 kilo kokain på et norsk skip som hadde lagt til kai i den spanske byen Vigo.

Det skriver politiet på sine hjemmesider.

Kokainen ble funnet inne i to sportsbager som var gjemt i ventilasjonsanlegget på bildekket. Veskene skal ha inneholdt en magnet som gjorde at de ikke beveget seg rundt inne i ventilasjonsrørene.

Kokainen var pakket inn i svart plast og lagt i to svarte poser. Foto: Spansk politi

Beslaget ble gjort i havnebyen Vigo, nordvest i Spania ikke så langt fra grensen til Portugal og både politi, tollmyndigheter og skatteetaten samarbeidet i operasjonen.

Politiet skriver på sine nettsider at de har erfaring med at organiserte kriminelle infiltrerer mannskapene på skip for på denne måten innføre ulovlige stoffer.

De to svarte posene ble testet og det hvite pulveret som var i dem viste seg å være kokain.

Det er ikke klart hvilket skip det dreier seg om eller hvor det kom fra.

Publisert: 01.02.20 kl. 20:32

