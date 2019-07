DØMT: De tre mennene som drepte norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen, er dømt til dødsstraff. Foto: MOROCCAN POLICE

Marokko-rettssaken: De tre hovedtiltalte dømt til dødsstraff

Den marokkanske domstolen viste ingen nåde overfor de tre mennene som på brutalt vis drepte norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i desember i fjor.

De tre mennene som drepte de skandinaviske fjellturistene, er dømt til dødsstraff. Den fjerde mannen, som ifølge påtalemyndigheten medvirket til drapet, er dømt til livstid i fengsel.

Straffene er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Marokko har ikke henrettet noen på over 25 år, og straffen innebærer da mest sannsynlig livstid i fengsel.

Ingen ble frikjent

I dag fikk de tiltalte muligheten til å si noen siste ord, før dommen falt.

En journalist som er til stede i rettssalen for VG, melder at de fire hovedtiltalte ba Allah om tilgivelse.

– Det finnes ingen gud utenom Allah og Mohammed er hans profet. Måtte Gud tilgi meg, sa Abdesamad El Joud under rettsmøtet torsdag, ifølge Medias 24.

Den sveitsisk-spanske mannen som er tiltalt i saken, nekter straffskyld og ba dommeren frikjenne ham.

Han ble dømt til 20 års fengsel, også i tråd med påtalemyndighetens påstand.

De 19 andre tiltalte, som i hovedsak er tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe, nektet også skyld. De skal ha kalt drapene for barbariske.

De ble dømt til straffer mellom 5 og 30 års fengsel.

Ingen av de tiltalte ble frikjent.

Opprettet stiftelse

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

GLASSVEGG: De tiltalte har under rettssaken blitt ført bak denne glassveggen i rettssalen i Salé, som ligger like utenfor den marokkanske hovedstaden Rabat. Foto: Mosa'ab Elshamy / TT NYHETSBYRÅN

Familien Ueland har krevd oppreisning i saken, og vil at pengene skal brukes til å forhindre at en lignende terrorhandling skjer igjen, skriver Stavanger Aftenblad.

Det er opprettet en stiftelse i Maren Uelands navn, og den vil konsentrere seg om forebygging av terror, gjennom arbeid i fengsler og arbeids med utdanning i Marokko.

DEMONSTRERTE: Marokkanere tok til gatene etter drapet. Her holdes det opp plakater med bilder av Maren Ueland (til venstre) og Louisa Vesterager Jespersen. Foto: Adil Mferrek

– Det ble fremmet et krav til marokkanske myndigheter tilsvarende 150.000 euro (rundt 1,4 millioner norske kroner, journ.anm.). Dersom familien mottar oppreisning, vil alt gå til stiftelsen de vil opprette i Maren Uelands navn, sier Ueland-familiens norske bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NTB.

Louisa Vesterager Jespersens familie krevde erstatning på 10 millioner marokkanske dirham, nærmere 9 millioner norske kroner, ifølge NTB.

Tiltalte må betale erstatning

Ifølge journalisten som er tilstede i rettssalen for VG, bestemte retten at de tiltalte skal betale to millioner marokkanske dirham, omkring 1,8 millioner kroner, til hver av de etterlatte familiene.

Under rettssaken har bistandsadvokatene til den danske familien argumentert for at staten skulle stå for utbetaling av erstatning. Dette fikk de ikke medhold i hos domstolen. Dette innebærer at de tiltalte, som nå har mange år foran seg i fengsel, står ansvarlig for å betale familiene erstatning.

Drept i fjellene

Ueland og Vesterager var på en måneds lang ryggsekktur i Marokko i desember. De var begge erfarne friluftslivsfolk og studerte friluftsliv ved Universitet i Sørøst-Norge.

Det var et fransk kjærestepar som fant de to kvinnene drept utenfor et telt venninnene hadde slått opp i fjellene.

VENTER: Her venter advokater i saken på at de tiltalte skal bli ført inn i retten og at høringen skal starte. Foto: FADEL SENNA / AFP

I en video som skal ha blitt tatt opp før drapene, sverger de fire troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS. En annen video spredt i sosiale medier viser drapet på den ene av kvinnene.

Maren Uelands mor, Irene Ueland (49), har omtalt dobbeltdrapet som «grotesk» og «galskap». Dagene etter drapet ble det arrangert fakkeltog og minneseremonier i Norge. Samtidig vakte drapene sterke reaksjoner i Marokko, hvor folket tok til gatene for å vise sin avsky etter dobbeltdrapet.

– Hvis min bror har gjort dette, burde han dø. Det er fullstendig uakseptabelt, sa broren til en av de mistenkte til VG.

