MØTES IGJEN: Joe Biden og Kamala Harris på scenen i Detroit natt til torsdag. Nattens debatt blir Bidens sjanse til å ta revansje etter det tøffe møtet med Harris i juni. Foto: JIM WATSON / AFP

Obamas tidligere rådgiver: – Dette var ikke Kamala Harris’ kveld

DETROIT (VG) Joe Biden ble angrepet fra alle kanter under demokratenes debatt natt til torsdag, men det var Kamala Harris’ som ifølge kritikerne leverte den mest skuffende opptredenen.

Tidligere visepresident Joe Bidens første ord til hovedmotstanderen, California-senator Kamala Harris, var «Go easy on me, kid», som på norsk kan ha samme betydning som «ikke vær for hard mot meg», eller «ta det pent med meg».

Biden leder foreløpig ganske klart med 34 prosent av stemmene på en fersk meningsmåling fra Quinnipiac, og han måtte under debatten natt til torsdag forsvare seg mot angrep fra alle kanter.

– Jeg syns han gjorde en ganske ujevn jobb. Han startet kampanjen sin på en pidestall over alle andre, men i kveld viste han at han er der nede med de andre, sier CNNs politiske kommentator John King etter debattslutt.

Disse deltar i debatten natt til torsdag Joe Biden (Tidligere visepresident) Kamala Harris (California-senator) Kirsten Gillibrand (New York-senator) Michael Bennet (Colorado-senator) Julián Castro (tidligere minister for bolig- og byutvikling) Cory Booker (New Jersey-senator) Andrew Yang (entreprenør og filantrop) Tulsi Gabbard (kongressrepresentant fra Hawaii) Jay Inslee (guvernør for Washington) Bill de Blasio (borgermester for New York) Vis mer

Tror på Biden

Etter debattslutt møter VG kongressrepresentanten Cedric Levon Richmond utenfor Fox Theatre i Detroit. På spørsmål om hva slags type kandidat demokratene trenger for å kunne slå Trump i 2020, svarer han «Joe Biden».

– Jeg tror han vil gi alt han har, og jeg støtter politikken hans. Jeg tror også at Trump ikke kan måle seg mot Biden, som har kjempet mot bøller hele livet.

– Hvordan syns du han klarte seg i debatten?

– Jeg syns han gjorde en god jobb, svarer Richmond, som representerer delstaten Louisiana, til VG.

Van Jones, som er tidligere rådgiver for Barack Obama, sier til CNN at begge de to forhåndsfavorittene kom i skyggen under debatten.

– Biden gjorde en grei nok jobb, men dette var ikke Kamala Harris’ kveld, sier han.

– Men flere av de andre fikk vist seg frem. Cory Booker fikk virkelig vist frem hvorfor han var her, og leverte en solid opptreden. Kirsten Gilibrand leverte også en mye bedre jobb enn forventet, sier han.

FÅR SKRYT: New Jersey-senator Cory Booker (t.h.) gjorde god figur, mener kritikerne. Til venstre Colorado-senator Michael Bennet. Foto: Paul Sancya / TT NYHETSBYRÅN

Forrige gang han delte debattscene med Kamala Harris, i Miami i juni, ble han utfordret på sin tidligere rasepolitikk. Harris var en av de første svarte studentene som på 1970-tallet ble busset til hvite skoler for å jevne ut raseforskjellene, og hun kritiserte at Biden i hans tid som senator var motstander av denne politikken, skriver AP.

Kritiserte ny helseplan

Første tema i nattens debatt var helsepolitikk, og Biden startet kjapt med et angrep på Harris nye helseplan, som hun lanserte forrige uke.

– Senatoren har hatt flere typer planer så langt, sa han, og anklaget henne for utydelighet.

Harris støtter en versjon av gratis helsehjelp for alle, mens Biden mener systemet kjent som Obamacare, fungerer.

– Jeg vet ikke hva slags matte dere driver med i California, sa han til Harris i et forsøk på å beskrive planen hennes som for dyr.

– Ja, la oss snakke om matte. La oss snakke om at legemiddelindustrien i fjor tjente seg søkkrike på amerikanske familier. Du gjør ingenting med dette i din plan, og du gjør heller ingenting for å holde forsikringsselskapene ansvarlige. Det er umoralsk og det må slutte med gratis helsehjelp for alle, svarte Harris.

I GANG MED VALGKAMPEN: Jill Biden hilser på en gruppe av mannens tilhengere utenfor Fox Theatre i Detroit. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Han er klar

VG fikk før debatten et svært kort møte med Joe Bidens kone Jill da hun kom ut fra Fox Theathre for å hilse på en gruppe av sin manns tilhengere. Hun hadde stor tro på at ektemannen kommer til å bite godt fra seg.

– Han kommer til å gjøre en god jobb. Han er sterk, han er klar for det. Jeg tror det kommer til å bli svært bra, sa Jill Biden til VG.

les også – Vi må dra dette landet mot venstre

I en kommentar til ABC før debatten, sa Bidens leir at han var forberedt på angrep:

– Motstanderne våre har allerede annonsert hvordan de har tenkt til å angripe ham: Bill de Blasio kommer til å snakke om handelspolitikk og arbeideres rettigheter, Cory Booker om kriminalitet, Kamala Harris om offentlig transport, Gillibrand om kvinners rettigheter og Castro om immigrasjon. Vi forventer det, men vi forventer også det uventede, sa en sentral person i Bidens valgkampapparat til ABC.

PROTESTER: En demonstrant utenfor Fox Theatre natt til torsdag. «Stopp alle deportasjoner på dag én», står det på plakaten. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Etter helsepolitikk, var det migrasjonspolitikk og innvandring som sto for tur. Biden ble av moderatoren utfordret på at svært mange barn ble deportert fra USA under hans tid som visepresident under Obama.

– Vil det skje igjen om du blir president?

– Absolutt ikke, svarte Biden.

Store protester ble hørt i salen mens Biden snakket om dette, og en journalist fra New York Times sier de stammet fra en organisasjon som jobber for migranters rettigheter.

les også Slik kan Trump gjøre innreiseforbudet lovlig

– Du kan ikke få i pose og sekk

Under denne delen av debatten ble Biden angrepet fra alle kanter. Av New York-ordfører Bill de Blasio ble han utfordret på om han prøvde å stoppe deportasjonene. New Jersey-senator Cory Booker kastet seg også inn i debatten, og anklaget Biden for å vise til sin tid som visepresident under Obama kun når det passet ham.

– Du kan ikke få i pose og sekk. Dessuten uroer det meg at du sier at man kan komme rett inn i landet dersom man har høyere utdanning – det er jo dette Trump vil. Men alle har verdigheter og rettigheter, sa han.

Booker utfordret også Biden på hans plan for å reformere USAs rettsvesen, som han tidligere har kalt en ufullstendig løsning på en krise. Mye av kritikken mot Biden, som nå er 76 år gammel, var rettet mot beslutninger han tok for svært mange år siden – og i en annen tid.

NEW YORK-PROTEST: Politbetjenter fra New York hadde før debattstart samlet seg utenfor Fox Theatre for å protestere mot byens ordfører Bull de Blasio – en av de demokratiske kandidatene i nattens debatt. Foto: REBECCA COOK / Reuters

Til angrep på Trump

Selv om kandidatene var på plass for å diskutere med hverandre, gikk flere av dem også til angrep på sittende president Donald Trump. Julián Castro, som var en minister under Obama, sa blant annet at presidenten er en rasist. Jay Inslee, som er guvernør for Washington, kalte ham en «hvit nasjonalist».

I en kommentar på Twitter før debattstart kommenterer Trump debatten kvelden før – hvor ti kandidater blant annet diskuterte hva som skal til for å slå ham i 2020.

– Veldig lave seertall for den demokratiske debatten i går kveld. De er desperate etter Trump!

De demokratiske kandidatene diskuterte også om det er riktig å stille Trump for riksrett etter at spesialetterforsker Robert Mueller kom med sin rapport etter Russland-granskingen.

– Jeg mener vi i kongressen i USA må begynne prosessen med å stille presidenten for riksrett umiddelbart, sa Booker.

– Det er ti klare tilfeller av påvirkning av etterforskningen, utført av vår president, og han må holdes ansvarlig for det. Jeg har sett folk bli sendt i fengsel for langt mindre, sa Harris.

Under debatten natt til onsdag, også den med ti kandidater, var det først og fremst de to venstrebente kandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders som dominerte, og de sto samlet mot kritikken om at de er «for ekstreme» til å kunne slå den sittende presidenten.

VG møtte Warren før debatten, og da fortalte hun blant annet hva hun mener skal til for å slå Donald Trump i 2020:

For å sikre seg en plass i de neste debattene i september, må kandidatene ha en oppslutning på minst to prosent i flere meningsmålinger, og skaffe minst 130.000 individuelle givere til sine kampanjer. Disse kravene er ventet å slanke antallet kandidater kraftig, skriver NBC.

Publisert: 01.08.19 kl. 01:00 Oppdatert: 01.08.19 kl. 05:18