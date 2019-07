MØTES IGJEN: Joe Biden og Kamala Harris på scenen i Detroit natt til torsdag. Nattens debatt blir Bidens sjanse til å ta revansje etter det tøffe møtet med Harris i juni. Foto: JIM WATSON / AFP

Joe Biden til Kamala Harris: «Ikke vær for hard mot meg»

DETROIT (VG) Joe Biden leder klart på meningsmålingene, og det er ventet at han vil angripes fra alle kanter under nattens debatt mellom ti demokratiske presidentkandidater.

Natt til torsdag er ti håpefulle presidentkandidater i ilden, og Bidens kanskje største motstander er California-senator Kamala Harris.

Debatten sendes på CNN og begynte klokken 02 norsk tid.

Biden leder foreløpig ganske klart med 34 prosent av stemmene på en fersk meningsmåling fra Quinnipiac, og det er derfor ventet at de andre kandidatene vil gripe sjansen til å gå til angrep.

Hans første ord til hovedmotstander Kamala Harris, var «Go easy on me, kid», på norsk noe slik som «ikke vær for hard mot meg».

Disse deltar i debatten natt til torsdag Joe Biden (Tidligere visepresident) Kamala Harris (California-senator) Kirsten Gillibrand (New York-senator) Michael Bennet (Colorado-senator) Julián Castro (tidligere minister for bolig- og byutvikling) Cory Booker (New Jersey-senator) Andrew Yang (entreprenør og filantrop) Tulsi Gabbard (kongressrepresentant fra Hawaii) Jay Inslee (guvernør for Washington) Bill de Blasio (borgermester for New York) Vis mer

Forrige gang Harris delte debattscene med Biden, i Miami i juni, gjorde hun stor suksess med å utfordre Biden på rasepolitikk. Hun var en av de første svarte studentene som på 1970-tallet ble busset til hvite skoler for å jevne ut raseforskjellene, og hun kritiserte at Biden i hans tid som senator var motstander av denne politikken, skriver AP.

Første tema i nattens debatt er helsepolitikk, og Biden gikk raskt til angrep på Harris nye helseplan, som hun lanserte forrige uke.

– Senatoren har hatt flere typer planer så langt, sa han, og anklaget henne for utydelighet.

Harris støtter en versjon av gratis helsehjelp for alle, mens Biden mener systemet kjent som Obamacare, en slags kombinasjon av private forsikringer og et offentlig tilbud, fungerer.

I GANG MED VALGKAMPEN: Jill Biden hilser på en gruppe av mannens tilhengere utenfor Fox Theatre i Detroit. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Han er klar

VG fikk før debatten et svært kort møte med tidligere visepresident Joe Bidens kone da hun kom ut fra Fox Theathre for å hilse på en gruppe av sin manns tilhengere. Hun hadde stor tro på at ektemannen kommer til å bite godt fra seg.

– Han kommer til å gjøre en god jobb. Han er sterk, han er klar for det. Jeg tror det kommer til å bli svært bra, sa Jill Biden til VG.

I en kommentar til ABC før debatten, sa Bidens leir at han var forberedt på angrep:

– Motstanderne våre har allerede annonsert hvordan de har tenkt til å angripe ham: Bill de Blasio kommer til å snakke om handelspolitikk og arbeideres rettigheter, Cory Booker om kriminalitet, Kamala Harris om offentlig transport, Gillibrand om kvinners rettigheter og Castro om immigrasjon. Vi forventer det, men vi forventer også det uventede, sier en sentral person i Bidens valgkampapparat til ABC.

NEW YORK-PROTEST: Politbetjenter fra New York hadde før debattstart samlet seg utenfor Fox Theatre for å protestere mot byens ordfører Bull de Blasio – en av de demokratiske kandidatene i nattens debatt. Foto: REBECCA COOK / Reuters

I en kommentar på Twitter før debattstart kommenterer sittende president Donald Trump debatten kvelden før – hvor ti kandidater blant annet diskuterte hva som skal til for å slå ham i 2020.

– Veldig lave seertall for den demokratiske debatten i går kveld. De er desperate etter Trump!

Ifølge nyhetsbyrået AP kommer angrepene mot Biden først og fremst til å dreie seg om hva som er den riktige fremtiden for det demokratiske partiet. I tillegg kan han bli utfordret på temaer som raseproblematikk.

HAR MØTTES FØR: Joe Biden, Bernie Sanders og Kamala Harris under en presidentkandidatdebatt i Miami 27. juni. Foto: Mike Segar / Reuters

Debatten er også siste sjanse til å markere seg i feltet for flere av de mindre kjente kandidatene.

Vil inspirere unge velgere

Corey Booker, som er senator fra New Jersey, håper han kan inspirere unge velgere med minoritetsbakgrunn.

– Vær deg selv, er det beste rådet jeg har gitt ham før debatten. Når han er seg selv, liker folk ham, og de ender opp med å stemme på ham, sier Addisu Demissie, som leder kampanjen hans, til ABC.

Under debatten natt til onsdag, også den med ti kandidater, var det først og fremst de to venstrelente kandidatene Elizabeth Warren og Bernie Sanders som dominerte, og de sto samlet mot kritikken om at de er «for ekstreme» til å kunne slå den sittende presidenten.

VG møtte Warren før debatten, og da fortalte hun blant annet hva hun mener skal til for å slå Donald Trump i 2020:

Publisert: 01.08.19 kl. 01:00 Oppdatert: 01.08.19 kl. 02:45