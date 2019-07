Mueller-høring i gang i Kongressen

Spesialetterforsker Robert Mueller er på plass i Representantenes hus for å svare på spørsmål om Russland-granskingen. Han holder fast ved at Donald Trump ikke er frikjent anklagene om å ha forsøkt å hindre etterforskningen.

Mueller, som var ansvarlig for granskingen av russisk innblanding i det amerikanske valget i 2016, svarer onsdag på spørsmål fra både demokrater og republikanere under høringen.

I morgenens første spørsmålsrunde ble Mueller spurt om etterforskningen frikjenner president Donald Trump, slik presidenten gjentatte ganger har påstått.

Mueller avviser kort og kontant at rapporten konkluderer med frikjennelse.

Videre svarer han bekreftende på at teamet hans ikke var i stand til å konkludere at Trump er uskyldig i å forsøke å hindre etterforskningen, og at dette ville blitt fastslått hvis det var tilfelle.

Kan bli tiltalt etter å ha avtrådt

Videre bekrefter Mueller at dersom presidenten var skyldig i å hindre etterforskningen, kunne han uansett ikke ha bekreftet dette offentlig, i tråd med amerikansk grunnlov.

– Under justisdepartementets regler kunne presidenten ha blitt tiltalt etter å ha avtrådt, stemmer det, spurte justiskomiteens leder Jerry Nadler.

– Korrekt, svarte Mueller.

Han svarer imidlertid ikke på om han synes Trump faktisk bør bli tiltalt når han er ferdig som president.

Videre forteller Mueller at etterforskningsteamet forsøkte å i intervjue presidenten i over et år, uten at Trump lot seg rikke.

Mueller sier videre at Russland ønsket at Trump skulle vinne presidentvalget.

Fem timers høring

Høringen finner sted først i justiskomiteen, deretter etterretningskomiteen, i Representantenes hus.

Mueller har flere ganger uttalt at han ikke ønsker å vitne for Kongressen. Seansen er ventet å vare minst fem timer, og blir direktesendt på amerikansk TV.

Robert Mueller brukte nærmere to år på etterforskningen, som konkluderte med at russiske myndigheter sto bak en kampanje for å påvirke valget og øke Donald Trumps sjanser. Han fant imidlertid ikke bevis for at Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland, men konkluderte at Trump ved flere anledninger forsøkte å hindre etterforskningen.

