Mulla Krekars svigersønn pågrepet

Mulla Krekars svigersønn (36) er pågrepet, skriver TV 2.

Svigersønnen skal være én av de totalt seks personene som ble dømt til fengselsstraffer i den italienske domstolen i Bolzano mandag.

VG har vært i kontakt med mulla Krekars advokat Brynjar Meling, som opplyser at mannen ble pågrepet i England, hvor han er registrert bosatt.

Meling fikk høre om pågripelsen i går kveld.

36-åringen ble dømt til 7,5 års fengsel i den italienske domstolen, mens mulla Krekar ble idømt 12 - mistenkt for terrorplanlegging.

Ingen av de tiltalte har deltatt i rettesaken.

Dømt for terrorplanlegging

I retten mandag gikk aktor Pasquale Profiti i detaljer gjennom gruppens aktiviteter, takket være avlytting samlet sammen av det norske politiet, skrev Rai news.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen.

KAOS: Det var kaos i Oslo tingrett onsdag, da mulla Krekar møtte til fengslingsmøte. Foto: Kyrre Lien

Krekar ble få timer etter at dommen falt i Italia pågrepet av PST i leiligheten i Oslo. Han ble onsdag varetekstefengslet i fire uker.

Krekar avviser at italienerne har noen sak mot ham, og kaller det hele for en «politisk prosess».

– Italia sier at jeg har en organisasjon. Jeg har ingen organisasjon. Jeg mener de er falske, sa mulla Krekar før rettsmøtet onsdag.

– Jeg har ingen kontakt med Italia. Dette er en politisk sak.

Vil ha Krekar utlevert

Onsdag ettermiddag opplyste italienske myndigheter til NRK at de vil signere en begjæring for å få Krekar utlevert.

«Justisminister Alfonso Bonafede kommer i løpet av de kommende dagene til å signere utleveringsbegjæringene. Straks all dokumentasjonen som skal vedlegges, er oversatt, blir alt sendt. Det skjer uansett innen fristen som er satt av den europeiske utleveringskonvensjonen, som er innen 40 dager etter arrestasjonen», skriver det italienske justisdepartementet i e-posten ifølge NRK.