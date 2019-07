BRUTALT: Opprørspolitiet OMON var satt inn mot demonstrantene i Moskva sist lørdag. Opposisjonen protesterte mot at deres kandidater ikke får delta i lokalvalget. Protesten var ikke godkjent av lokale myndigheter. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

Russiske opposisjonsledere risikerer lange straffer

Russiske myndigheter har satt i gang etterforskning etter helgens demonstrasjon i Moskva. Opposisjonsledere kan få opptil 15 års fengsel – om de blir kjent skyldige i å ha organisert opptøyer.

Det er nyhetsbyrået Tass som melder at den såkalte etterforskningskomiteen har åpnet straffesak om opptøyer etter protestene i den russiske hovedstaden sist lørdag.

Der ble opptil 1400 mennesker pågrepet, og 61 av disse har til nå fått sin straff, ifølge Interfax.

Demonstrasjonen foregikk uten tillatelse fra politiet og var rettet mot at opposisjonspolitikere har blitt nektet å stille i lokalvalget i hovedstaden den 8. september.

Nå er det altså åpnet sak om organisering av opptøyer, en paragraf som har en maksimumsstraff på 15 års fengsel. Det er Julija Ivanova ved etterforskningskomiteen som bekrefter overfor Tass at det er startet etterforskning.

Både de som organiserte demonstrasjonen, de som oppfordret til å delta og de som deltok i demonstrasjonen skal vurderes, heter det i en pressemelding fra etterforskningskomiteen. De skal finne ut om organisatorene har provosert fram opptøyer. Det er også åpnet noen saker om vold mot politiet. I en pressemelding fra etterforskningskomiteen heter det at demonstrantene krenket offentlig orden, brukte vold, brøt gjennom sperringer og hindret trafikken på Moskva berømte indre ringvei.

OPPOSISJONSLEDER: Aleksej Navalnyj fikk allergiske reaksjoner og frykter at han ble forgiftet i fengselscellen. Her er han fotografert da han ble undersøkt på sykehus. Han er nå tilbake i fengselet. Foto: HANDOUT / navalny.com

Russiske – og utenlandske menneskerettighetsorganisasjoner – har klaget på at politiet bruke unødvendig harde metoder mot demonstrantene sist lørdag. Opprørspolitiet OMON var blant dem som ble satt inn mot opposisjonen.

Moskvas borgermester Sergej Sobjanin derimot mener at demonstrantene tvang politiet til å bruke makt, melder TVTs.

– Jeg anser dette som opptøyer, godt planlagt og forberedt, sier borgermesteren.

OPPOSISJONSLEDER: Ljubov Sobol ble pågrepet allerede før demonstrasjonen startet lørdag. Foto: Dmitry Serebryakov / TT NYHETSBYRÅN

Foreløpig har opposisjonsledere blitt dømt til opptil 30 dagers fengsel etter demonstrasjonen. Den mest kjente av dem er korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj, som også mistenker at han ble utsatt for et giftangrep i fengselscellen.

Navalnyj stiller ikke som kandidat til lokalvalget. Flere av dem som ønsker å stille til valget, ble pågrepet allerede før lørdagens demonstrasjon. Det gjelder blant annet kjente opposisjonsledere som Ilja Jasjin, Ljubov Sobol og Dmitrij Gudkov, melder Moscow Times.

Opposisjonen truer med en ny demonstrasjon førstkommende lørdag, men politiet i Moskva har oppfordret folk til ikke å delta. Politiet sier at myndighetene i hovedstaden ikke har gitt tillatelse til demonstrasjonene som nå planlegges. Et av stridspunktene mellom opposisjonen og myndighetene er hvor de skal få lov til å demonstrere.

Blant annet tenker et av opposisjonspartiene å ha sin protest på den kjente Lubjanka-plassen, der hovedkvarteret til etterretningstjenesten FSB ligger.

PS: President Vladimir Putin har ikke kommentert lørdagens protester i Moskva. En fersk meningsmåling tirsdag viste at 54 prosent av russerne ønsker å se Putin som statsoverhode også etter 2024 – når hans presidentperiode er over.

Publisert: 30.07.19 kl. 23:57

