SKJEDDE HER: Voldsepisoden fant sted på den greske ferieøya Ios. Foto: Solveig Vikene

Russ involvert i voldsepisode på gresk øy: Mann siktet for drapsforsøk

En norsk ung mann sitter arrestert siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på den greske ferieøya Ios. Faren til den fornærmede mannen opplyser at sønnen har det bra etter forholdene.

Gresk politi bekrefter overfor VG at de etterforsker en voldsepisode som involverer to unge nordmenn. Hendelsen fant sted natt til mandag, ifølge politiet. De involverte kommer fra Østlandet.

– En mann er arrestert og siktet for drapsforsøk. Fornærmede ble skadet i halsen med en knust glassflaske, sier pressetalsperson i gresk politi, Theodoros Chronopoulos, til VG.

Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad sier til VG at han har vært i kontakt med siktede, og at det jobbes med å få på plass en gresk advokat. Klienten sitter nå i arresten på øya Naxos.

– Han mener jo at dette var en situasjon som utviklet seg på bakgrunn av at den andre personen opptrer provoserende, sier advokat Gerdts.

Den fornærmede ble sendt til sykehus i Athen, opplyser hans far til VG. Han opplyser at sønnen ble skadet i halsen under hendelsen. Han forteller at sønnen, som var på en arrangert tur for neste års russ på den greske sommerøya, vil bli sendt hjem til Norge så fort som mulig.

– Han har vært heldig. Det ser ut til at det går bra med sønnen vår. Vi har fått svært god hjelp av arrangørselskapets folk på stedet, og de kan på ingen måte lastes for dette. Vi vet med sikkerhet at dette kunne ha skjedd når og hvor som helst, sier faren til VG.

Utenriksdepartementet (UD) er orientert om saken.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en hendelse på en gresk øy som involverer norske borgere. Vi kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i en konsulærsak, sier Per Bardalen Wiggen, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet.