BLE SKUTT AV POLITIET: Politiet i Dayton har offentliggjort bilder fra overvåkningskameraer, som skal vise folk som flykter fra stedet idet politiet avfyrer skudd mot gjerningsmannen. Foto: DAYTON POLICE DEPARTMENT / Reuters

FBI om Ohio-skytteren: – Hadde uttrykt ønske om å begå en masseskyting

FBI etterforsker nå hvilke ideologier som inspirerte den antatte gjerningsmannen, 24 år gamle Connor Betts, før han skjøt og drepte ni personer i Ohio søndag.

– Han hadde voldelige forestillinger som inkluderte masseskytinger og han hadde uttrykt ønske om å begå en masseskyting, sier Daytons politisjef Richard Biehl på en pressekonferanse tirsdag, skriver AP.

Spesialagent Todd Wickerham i FBI leder etterforskningen, og sa under samme pressekonferanse at de jobber for å finne ut av hvilke ideologier som påvirket gjerningsmannen, hvorvidt han fikk hjelp til å gjennomføre skytingen, og om noen andre kan ha hatt kjennskap til planene hans.

ANTATT GJERNINGSMANN: Politiet har frigitt dette bildet av 24 år gamle Connor Betts. Foto: Reuters

Foreløpig tyder imidlertid det meste på at han handlet alene, sa Wickerman ifølge Reuters.

– Vi har avdekket bevis på at skytteren utforsket voldelige ideologier, sa han.

Han ville ikke si noe om hvilke ideologier de undersøker, men understreket at det ikke er noe som tyder på at drapene var rasistisk motivert.

Flere medier, blant dem nyhetsbyrået AP, skriver at en twitterkonto som tilsynelatende tilhørte gjerningsmannen, viser at han identifiserte seg selv som venstrevridd. Politiet har ikke bekreftet at denne kontoen har tilknytning til gjerningsmannen.

Totalt mistet ni personer livet da gjerningsmannen åpnet ild utenfor den lokale puben Ned Peppers i Dayton søndag. 30 sekunder etter at de første skuddene ble avfyrt ble gjerningsmannen nøytralisert av politiet. Han døde av skuddene.

Connor Betts var ikke i politiets søkelys før masseskytingen, men de har sagt at han hadde problemer i ungdomstiden.

Adelia Johnson, som sier hun hadde et kort forhold til Betts et par måneder denne våren, forteller til CNN at han en gang viste henne en video av en masseskyting.

– Det var ikke et rødt flagg for meg, noe jeg vet høres rart ut. Men han studerte psykologi og var fascinert av psykologien i disse tingene, sier hun til CNN.

Mens FBI har vært tydelige på at de vil etterforske masseskytingen i El Paso i Texas dagen før som en terrorhandling, har de ikke sagt det samme om skytingen i Ohio, skriver AP.

USAs president Donald Trump er ventet å besøke både Dayton og El Paso onsdag.

Publisert: 07.08.19 kl. 06:25 Oppdatert: 07.08.19 kl. 06:42