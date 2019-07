UBÅT-INSPEKSJON: Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA offentliggjorde i går dette bildet av leder Kim Jong Un som inspiserer en nybygget ubåt på det som skal være et «hemmelig sted». Foto: KCNA VIA KNS / KCNA VIA KNS

Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt prosjektiler

Det sørkoreanske militæret opplyser at Nord-Korea har avfyrt to uidentifiserbare prosjektiler.

Like etter at sørkoreanske myndigheter bekreftet at Nord-Korea avfyrte ett prosjektil torsdag morgen, kom meldingen om at det var avfyrt to, skriver nyhetsbyrået Yonhap. Nord-Korea har ikke bekreftet hendelsene.

– De avfyrte en klokken 5.34 og den andre 5.57, fra Wonsan og ut i Japanhavet, sier militæret i en uttalelse, og legger til at prosjektilene fløy rundt 430 kilometer østover.

Wonsan er en kystby øst for hovedstaden Pyongyang.

Både USA og Sør-Korea sier at de overvåker situasjonen nøye, og jobber med å finne ut av hva slags type prosjektiler som ble avfyrt.

Ifølge en kilde i det amerikanske forsvaret skal det dreie seg om minst en testrakett som minner om de to kortdistansemissilene som ble avfyrt 9. mai.

Den gang sa Sør-Koreas president at landet er «svært bekymret» over rakettoppskytingen, og ba sin nabo unngå handlinger som øker den militære spenningen på Korea-halvøya.

I juni sørget Donald Trump for et historisk øyeblikk da han som den første amerikanske presidenten noensinne satte sine ben i den demilitariserte sonen i Nord-Korea. Se video her:

Etter møtet mellom lederne, kunne Trump fortelle at en gruppe fra USA og Nord-Korea skal starte med møter de neste ukene for å snakke om Pyongyangs atomprogram, meldte AFP.

Dagens prosjektil-avfyringer er, hvis de blir bekreftet, de første testene Nord-Korea har avfyrt siden dette møtet. Ifølge kilder Reuters har snakket med, er ikke denne utviklingen overraskende.

– Nord-Korea er åpenbart ikke fornøyde med at USA og Sør-Korea utfører militærøvelser sammen, sier Harry Kazianis ved Senteret for nasjonale interesser i Washington til byrået.