Norsk par savnet i Sverige

Det norske paret som ferierer med båt langs den svenske kysten, har ikke gitt lyd fra seg siden tirsdag. Nå har de pårørende varslet politiet.

Det skriver politiet i Strömstad på Facebook.

– Vi vet ikke om de bare har slått av telefonene sine, om de har gått tom for strøm eller hva som har skjedd. Vi har ingen anelse. De pårørende er bekymret, så da forsøker vi å hjelpe til, sier Johan Hilding i politiet til Expressen.

De pårørende har ikke hørt fra paret, som har feriert med båt langs den svenske kysten, siden tirsdag. Paret var da ved Väderøyene i Tanum. Torsdag varslet de pårørende politiet.

– To personer bosatt i Norge er til havs i sin motorbåt og ikke hørt fra seg. Dette skal ha vært utenfor Väderøyene, sier pressetalsperson Ulla Brehm til VG. Hun henviser videre til politiet i Strømstad.

I håp om å få tips i saken, har politiet publisert en etterlysning på Facebook. Her skriver de at båten er en Yamarin 80 DC og har et norsk registreringsnummer som slutter på M475.

– Vi er veldig takknemlig om dere har mulighet til å like og dele dette innlegget både i Sverige og i Norge, skriver politiet.

Publisert: 25.07.19 kl. 16:01 Oppdatert: 25.07.19 kl. 16:25