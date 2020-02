TAR GREP: Boris Johnsen, på vei inn til Downing Street onsdag, gjør flere utskiftninger i regjeringen. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Boris bruker øksen: Sparker fire kvinner og tre menn

Det ble en blodig politisk torsdag i Storbritannia da Boris Johnson kastet flere regjeringsmedlemmer på dør. – Brexit er et faktum, derfor trenger Boris neste generasjons politiske talenter, sier en kilde nær Downing Street til Sky News.

Hele seks ministere, og statsadvokaten, fikk onsdag beskjed om å pakke sakene og rydde kontoret. I tillegg har finansminister Sajid Javid sluttet.

Flere britiske medier, blant annet The Guardian, skriver at Javid sluttet fordi han fikk beskjed om å sparke alle sine rådgivere. Han skal ha hatt valget om å bli hvis han gjorde dette, men valgte altså å fratre.

Disse har fått sparken

Geoffry Cox, som har vært statsadvokat siden 2018, bekrefter på Twitter at han har fått sparken.

– Jeg har virkelig vært privilegert over å ha fått jobbe som statsadvokat i de siste de siste turbulente politiske tidene, skriver Cox.

Han bekrefter at han går av på forespørsel fra Johnsen.

Ifølge Sky News må to transportministre også forlate sine stillinger. George Freeman og Nus Ghani bekrefter på sine Twitter-kontoer at de fikk sparken onsdag.

Klimaminister Theresa Villiers bekrefter at hun må gå av som klimaminister, kun seks måneder etter hun ble tatt inn i regjering etter et treårig opphold.

Næringsminister Esther McVey, boligminister Chris Skidmore og Nord-Irland-minister Andrea Leadsom står også uten jobb etter onsdagens rokeringer.

Nå er det knyttet stor spenning til hvem som blir de nye navnene i regjeringen.

– Trengte ihuga Brexit-tilhengere

Tidligere justisminister David Gauk sier til Sky News at dette trolig innebærer et tidligere statssekretærer blir forfremmet og at den britiske regjeringen vil få fullt kapable regjeringsmedlemmer.

– Da Boris Johnson satte sammen sin regjering i fjor, trengte han folk som var ihuga Brexit-tilhengere og staben reflekterte dette. Nå har han muligheter til å finne folk som kan være mer politisk effektiv, all den tid at Brexit bli en realitet, sier Gauk til Sky News.

En kilde nære den britiske statsministeren i Downing Street nr. 10, sier at hensikten med ommøbleringen i den regjeringen er å få med neste generasjons politiske talenter.

Sky News hevder at den populære ministeren for Nord-Irland, Julian Smith, er en av dem som må forlate regjeringen. Det samme må boligministeren Esther McVey, minister for høyere utdanning Chris Skidmore.

Statsminister Boris Johnson hastet nettopp inn døren til Downing Street nr. 10, og nå dreier spenningen seg om hvem som er invitert inn i den ærverdige statsministerboligen, for så å komme fornøyd og glade ut igjen, og hvem som slukkøret er veid og funnet for lette.

Ifølge Sky News er det på langt nært sikkert at det blir et vesentlig større antall kvinner i den neste Boris-regjeringen. Nye kvinner kommer inn, men noen er allerede sparket. Det er ingen liste over kvinnelige medlemmer av de siste britiske regjeringene, som tjener som noen skryteliste for likestilling mellom kjønnene.

I David Cameron siste regjering var det kun fem kvinner av 22 statsråder som satt i statsministeren kabinett. Theresa May hadde syv kvinnelige medlemmer i regjeringen da hun styrte landet, sier analytiker på britisk politikk til Sky News.

Publisert: 13.02.20 kl. 12:59 Oppdatert: 13.02.20 kl. 13:43

