TOPPMØTE: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møtte den afghanske presidenten Ashraf Ghani for å forhøre seg om den mye omtalte avtalen med USA. Foto: Scanpix

Stoltenberg: NATO trekker ut soldater fra Afghanistan om Taliban minsker volden

BRUSSEL (VG) NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier til VG at NATO er villig til å redusere antallet soldater i Afghanistan, så snart Taliban viser at de kan redusere volden i landet.

Oppdatert nå nettopp

Stoltenberg møtte Afghanistans president Ashraf Ghani fredag kveld, i forbindelse med Sikkerhetskonferansen i München.

NATO-sjefen sier at han ikke er den rette til å bekrefte at USA og Taliban har en forståelse om en avtale, men bekrefter at det er gjort betydelige fremskritt de siste dagene:

– Jeg vil ikke gå inn i detaljene. Men man er nærmere en avtale nå. Det handler om at vi skal legge grunnlaget for en varig fredsavtale, sier Stoltenberg til VG etter møtet med den afghanske presidenten.

Men så legger han til:

– NATO er beredt til å justere antallet soldater i Afghanistan, forutsatt at Taliban viser evne og vilje til å redusere volden.

Syv dagers reduksjon

En annen informert kilde sier til VG i München fredag kveld at den afghanske presidenten skal ha stilt seg bak planen, selv om hans administrasjon ikke er part i den.

Ifølge USAs forsvarsminister Mark Esper innebærer enigheten en syv dager lang «reduksjon i volden», som skal etterfølges av interne afghanske fredssamtaler innen ti dager. Den skal være «veldig spesifikk» og dekker hele landet, inklusive afghanske styrker.

Stoltenberg har også tidligere uttalt at NATO støtter alle forsøk på å få i stand en fredsavtale for Afghanistan.

NATO støtter dette arbeidet fullt og helt fordi vi alle ønsker en slutt på volden og krigshandlingene i Afghanistan. Det var hovedsaken i samtalen med president Ghani, sier Stoltenberg etter møtet.

– Hvilke steg følger nå?

– Jeg vil ikke gå inn i detaljene. Vi har drøftet dette med amerikanerne i lang tid. Målet er å få i gang inter-afghanske forhandlinger for å få til en fredsløsning. Men forutsetningen er altså at Taliban viser både evne og vilje til å redusere volden, legger han til.

MØTTES I BRUSSEL: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i samtale med USAs forsvarsminister Mark Esper på NATOs forsvarsministermøte torsdag formiddag Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Avtalens siste detaljer ble utskrevet de siste dagene av den amerikanske spesialutsendingen for Afghanistan Zalmay Khalilzad og Taliban-representanter i Qatars hovedstad Doha.

En våpenhvileavtale har lenge vært ventet, og det forventes at den vil tre i kraft «veldig snart». Dette vil også føre til at amerikanske styrker kan trekkes ut av det konfliktfylte landet.

Utviklingen kommer idet USAs utenriksminister Mike Pompeo og forsvarsminister Mark Esper møter Afghanistans president Ashraf Ghani på sikkerhetskonferansen i München fredag.

Esper bekrefter også på en pressekonferanse at det foreligger enighet om et forslag som skal dempe voldsbruken i Afghanistan i syv dager, men vil ikke gå inn i detaljer på forslaget.

Norge og Tyskland har sagt seg villig til å være vertskap for en videre fredsprosess mellom de stridende gruppene i Afghanistan.

Publisert: 14.02.20 kl. 18:08 Oppdatert: 14.02.20 kl. 18:59

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser