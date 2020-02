BIBLIOTEK I BRANN: Tirsdag 18. februar var det offentlige biblioteket i Porterville i California i full fyr. Foto: Charles Whisnand / The Porterville Recorder

USA: 13-åringer siktet for drap etter bibliotekbrann

To brannmenn omkom da de forsøkte å slukke brannen på et offentlig bibliotek i California. Nå er 13-åringene som mistenkes for å ha startet brannen, siktet for drap.

Brannmennene Patrick Jones (25) og Raymond Figueroa (35) døde da de forsøkte å slukke flammene i det offentlige biblioteket Porterville City 18. februar.

Nå har distriktsadvokaten i Tulare County i California siktet to lokale 13-åringer for drap, skriver nyhetsbyrået AP.

De to guttene ble pågrepet etter å ha blitt sett løpende fra stedet.

– Etterforskningen ledet oss til to 13 år gamle lokale innbyggere som har vært fast bestemte på å starte denne brannen, sier politisjef Eric Korutil til avisen Sacramento Bee.

De nekter for å ha noe med brannen å gjøre, og sitter fengslet inntil videre, skriver AP.

DØDE I BRANNEN: Brannmennene Patrick Jones (25) og Raymond Figueroa (35). Foto: Porterville Fire Department

Saken har skapt stor debatt i byen Porterville, som har rundt 60.000 innbyggere, skriver Washington Post: Fordi de to guttene er under 14 år gamle, kan de etter nylige lovendringer ikke rettsforfølges på samme måte som voksne.

De skal etter planen møte i ungdomsretten 11. mars.

– Selv i tilfeller som gjelder drap, vil 13-åringer i California kunne løslates etter fylte 25 år, sier distriktsadvokat Tim Ward til Washington Post og legger til at han mener lovendringene tar mer hensyn til gjerningsmennene enn ofrene.

– Jeg er sikker på at folk vil bli rasende over dette.

Michael Mendoza, som leder en amerikansk interessegruppe for reformer innen rettssystemet, sier til avisen at det ville være tragisk om tenåringene skulle kunne dømmes som voksne.

– Nå har vi fortsatt en mulighet til å påvirke livene til to 13-åringer, som er barn, sier han.

Mendoza ble selv dømt til voksenfengsel for å ha medvirket i et gjengrelatert drap da han var 15 år gammel, skriver Washington Post.

