Bil kjørte inn i folkemengde i Tyskland – politiet mistenker at det ble gjort med vilje

Flere personer er skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i en karnevalsparade i Volkmarsen i Hessen. – Vi går ut ifra at det at det er en forsettelig handling, sier politiet til Die Welt.

Det er foreløpig uklart hvor mange personer som er skadet, men tyske medier melder om alt fra 10 til 30 skadede. Ifølge avisen Bilds opplysninger, skal mer enn 30 personer være skadet, og omkring ti av dem alvorlig skadet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold. Det skal heller ikke være noen døde, rapporterer flere medier.

Henning Hinn i politiet i Nord-Hessen bekrefter overfor Frankfurter Rundschat at sjåføren er en 29 år gammel mann fra Volkmarsen. Han bekrefter også at mannen bevisst kjørte inn i mengden, men politiet omtaler det foreløpig ikke som «et angrep».

Politiet sier også til Die Welt at de mener handlingen var bevisst.

– Vi går ut ifra at det er en forsettelig handling, sier politiet til avisen.

Nødetatene har massiv innsats på stedet og området er sperret av, skriver en lokal avis. I tillegg overvåkes veiene rundt arrangementet med droner, skriver politiet i en pressemelding.















BIL INN I FOLKEMENGDE: Flere personer skal være skadd etter at en bil kjørte inn i karnevalsparade i Hessen i Tyskland. Sjåføren skal være arrestert, i følge tyske medier.

– Sjåføren er arrestert, og flere skadede blir tatt hånd om på stedet. Vi vet ennå ikke om han kjørte ut i folkemengden med vilje, sa en talskvinne for politiet til avisen Bild, før politiet hadde mistanke om et angrep.

Vitner: Tok seg forbi avsperringer og kjørte mange meter

Ifølge Frankfurter Rundschat tok bilføreren seg forbi avsperringene som var satt opp i anledning karnevalet, og ga full gass mot folkemengden. Sjåføren skal ha kjørt bilen, en sølvgrå Mercedes stasjonsvogn, rundt 30 meter inn i folkemengden før den stoppet, ifølge Hessischer Rundfunk.

Avisen Bild skriver at karnevalsparaden hadde allerede startet da bilen kjørte inn i folkemengden, og alle karnevalsparader i Hessen avlyses etter hendelsen i Volkmarsen, skriver politiet i Vest-Hessen på Twitter.

Lokalavisen Waldeckische Landeszeitung skriver at gjerningsmannen skal være av tysk opprinnelse, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Ordføreren i Volkmarsen, Hartmut Linnekugel, og distriktsadministrator Dr. Reinhard Kubat, er på stedet, ifølge Frankfurter Rundschau. Byens branninspektør, Kai Wiebusch, deltok også i karnevalsparaden sammen med flere brannmenn. De startet koordineringen av arbeidet da hendelsen inntraff mandag ettermiddag.

Volkmarsen i Hessen er en småby med i underkant av 7000 innbyggere, og ligger omkring 18 mil nord for Frankfurt.

Ifølge Hessenschau var det ventet at omkring 1500 personer skulle delta i mandagens karneval.

Karnevalet markerer «Rosenmontag», som er høydepunktet under karnevalssesongen i land som Sveits, Tyskland og Østerrike. Den faller på det som på norsk kalles «blåmandag», eller fastelavnsmandag, som kommer to dager før den vestlige kristne fastetiden begynner.

Volkmars ligger også omkring 21 mil nord for Hanau, der ni personer ble drept i et terrorangrep i forrige uke og flere personer skadet da en mann gikk inn på to vannpipebarer og begynte å skyte rundt seg. I tillegg ble gjerningsmannens mor og han selv funnet døde av skuddskader i hans eget hjem etter massiv politietterforskning.

Årsaken til hendelsen i Hessen er ennå ikke kjent, og politiet har foreløpig ikke uttalt seg om dette.

Publisert: 24.02.20 kl. 15:46 Oppdatert: 24.02.20 kl. 17:27

