Bil har kjørt inn i folkemengde i Tyskland – mann pågrepet

Flere skal være skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Volkmarsen i Hessen.

Oppdatert nå nettopp

Avisen Frankfurter Rundschau skriver at føreren er blitt pågrepet, ifølge politiet.

Den lokale krinkasteren Hessenschau rapporterer om mint 10 skadde, inkludert flere små barn, mens lokalavisen Hessische Niedersächsische Allgemeine skriver at 15 er skadet. Det samme melder Frankfurter Rundschau.

De skriver at dusinvis av ambulanser, politi og brannvesen er på stedet, og at det har blitt bedt om bistand fra et helikopter. Området er sperret av, og politiet avhører vitner.

Ordføreren i Volkmarsen, Hartmut Linnekugel, og distriktsadministrator Dr. Reinhard Kubat, er på stedet, ifølge Frankfurter Rundschau.

Byens branninspektør, Kai Wiebusch, deltok også i karnevalsparaden sammen med flere brannmenn, og koordinerte startet koordineringen av arbeidet da hendelsen inntraff.

Vitner sier til Frankfurter Rundschau at bilføreren tok seg forbi avsperringene som var satt opp i anledning karnevalet og ga full gass mot folkemengden.

Hessen ligger ti mil nord for Frankfurt – og byen Hanau, der ni personer ble drept i et terrorangrep i forrige uke.

Årsaken til hendelsen i Hessen er ennå ikke kjent, og politiet har foreløpig ikke uttalt seg om dette.

Publisert: 24.02.20 kl. 15:46 Oppdatert: 24.02.20 kl. 15:58

