FLERE ANGREP: En eksplosjon forårsaket av et luftangrep fra Israel på Gazastripen natt til torsdag. Foto: Adel Hana / AP

Medier: Enighet om våpenhvile på Gaza etter blodig natt

Natt til torsdag ble seks medlemmer fra én og samme familie drept i et israelsk luftangrep på Gazastripen. Tidlig torsdag morgen skal partene ha blitt enige om våpenhvile.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Det melder en egyptisk kilde, ifølge AFP.

Også den israelske kringkasteren Kan og Al Jazeera melder om at en våpenhvileavtale mellom Israel og gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) er blitt inngått, skriver Haaretz.

Talsperson Musab al-Berim sier at avtalen, som er blitt forhandlet frem av Egypt, trådte i kraft 05.30 torsdag morgen lokal tid, skriver AP. Ifølge ham er avtalen basert på flere krav som Islamsk Jihad kom med onsdag ettermiddag.

Det skjer bare timer etter at seks medlemmer fra en og samme familie – alle sivile – ble drept i et israelsk luftangrep på Gazastripen. Ytterligere tolv personer ble såret i angrepet, opplyser helsemyndighetene i Gaza og beboere i området til Reuters.

Totalt er 32 mennesker drept i angrep de siste dagene.

Volden har eskalert etter at Israel i et målrettet angrep tirsdag drepte toppleder i den palestinske gruppen, Bahaa Abu el-Atta. Gruppen, som ifølge Reuters støttes av Iran, varslet hevn mot Israel etter angrepet.

Fra Gaza hadde det onsdag kveld blitt avfyrt 360 raketter siden el-Atta ble drept, ifølge den israelske hæren. De aller fleste rakettene har blitt stoppet av rakettforsvaret til Israel. Til tross for at noen israelske bolighus er blitt truffet av raketter, er det ikke gått liv tapt på israelsk side.

Den palestinske gruppen Islamsk jihad (hellig krig) sa timer tidligere at de kunne være villige til å gå med på en våpenhvile, men at visse vilkår i så fall måtte oppfylles. Var ikke Israel villige til det, ville gruppen fortsette sine angrep over grensen.

I et TV-intervju sa gruppens leder Zeyad al-Nakhala at Israel blant annet måtte si seg villige til å slutte med målrettede drap og dødelige motsvar mot grenseprotester i Gaza. De krevde også at Israel letter på blokaden, skriver Reuters.

Publisert: 14.11.19 kl. 05:08 Oppdatert: 14.11.19 kl. 05:23







