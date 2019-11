SPIONDØMT: Frode Berg i retten i Moskva. Foto: Harald Henden, VG

Har signert loven som kan få Frode Berg hjem

Presidenten i Litauen har signert den nye loven som kan få den spiondømte nordmannen hjem.

Presidenten i Litauen har signert loven som kan gjøre det enklere å utveksle spiondømte fra utlandet, opplyser presidentens kontor til Baltic News Service.

Parlamentet i Litauen vedtok loven som kan legge til rette for utleveringen av spiondømte Frode Berg torsdag forrige uke.

– Det føyer deg jo inn i rekken av gode nyheter de siste ukene og styrker vår tro på at Frode Berg snart kan løslates. Nå gjenstår bare at de to presidentene i Russland og Litauen signerer benådningssøknadene til de fem involverte i utvekslingen, sier Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes til VG.

I midten av oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland.

Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Publisert: 11.11.19 kl. 16:05