BENEKTER PRESS: USAs president Donald Trump nekter for å ha gjort noe galt. Her snakker Trump med journalister utenfor Det hvite hus søndag. Foto: Oliver Contreras / POOL / SIPA USA POOL

Slik angriper Trump-leiren Demokratenes vitner

NEW YORK (VG) Donald Trump og hans støttespillere forsøker å sverte og undergrave vitnene som bidrar i riksrettgranskningen mot ham. En velkjent strategi, påpeker eksperter.

Nå nettopp







Det har vært nok en travel uke i Kongressen. I en historisk avstemning torsdag formaliserte Representantenes hus riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump.

Samtidig har vitner fortsatt å forklare seg om Ukraina-saken bak lukkede dører. Spørsmålet Demokratene vil ha svar på, er om Trump har misbrukt makt til å oppnå personlige fordeler.

Mandag melder imidlertid både CNN og ABC at fire ansatte i Det hvite hus som er innkalt for å vitne i Kongressen mandag, ikke planlegger å dukke opp. To av de fire er advokatene John Eisenberg og Michael Ellis. Fra før er det kjent at seniorrådgiver Robert Blair nekter å vitne.

Bush-etikksjef: Tre grunner til at saken må føre til riksrett

«Never Trumper»

Tirsdag fikk de folkevalgte oppsiktsvekkende opplysninger fra en Ukraina-ekspert i Trumps eget sikkerhetsråd. Alexander Vindman sendte bekymringsmeldinger til sikkerhetsrådets advokat fordi han mente det var upassende å be Ukraina gjennomføre etterforskninger som ville hjelpe Trump politisk.

Vindman, som lyttet til samtalen mellom Ukrainas president og Trump i juli, forsøkte å gjøre endringer i referatet uten å få fullstendig gjennomslag, forklarte han.

OBERSTLØYTNANT: Alexander Vindman ankom Capitol Hill i uniform med medaljer på brystet. Han ble tildelt en «Purple Heart» etter å ha bli skadet av en veibombe under Irak-krigen. Foto: SHAWN THEW / EPA

Ved å forklare seg i Kongressen, riktignok etter å ha blitt stevnet, trosset han Det hvite hus. Trump svarte med å to ganger kalle ham en «Never Trumper» på Twitter.

– Deltok han i samme samtale som meg? Det kan ikke være mulig! Vennligst be ham lese avskriften. Heksejakt!

– Samme dreiebok

Sønnen hans, Donald Trump Jr., fulgte opp ved å kalle Vindman venstreorientert, mens andre støttespillere sådde tvil om Vindmans lojalitet. Vindman, som er oberstløytnant i det amerikanske militæret, innvandret fra Sovjetunionen som barn.

– Vi har en amerikansk nasjonal sikkerhetsansatt som gir råd til Ukraina samtidig som han jobber på innsiden av Det hvite hus – tilsynelatende mot presidentens interesser, sa Fox News-programleder Laura Ingraham.

UT MOT VINDHAM: Programleder i Fox News, Larura Ingraham. Foto: Mark J. Terrill / AP

Professor og retorikkekspert Ruth Ben-Ghiat mener reaksjonene fra Trump og hans støttespillere er gjenkjennelige.

– Mønsteret Trump og hans lojale følgere bruker, følger på noen måter den samme dreieboken han har brukt hele livet: Sverte fiender og komme med hentydninger som skal svekke omdømmet deres – uten å ta noe hensyn til konsekvensene.

Syv Trump-tilhengere: Derfor tar Demokratene feil om riksrett

«Svertekampanje»

Et annet viktig vitne, William Taylor, har fått en lignende behandling. Taylor er USAs ambassadør til Ukraina og sa at han, via en annen diplomat, fikk vite at sikkerhetshjelp på 391 millioner dollar og et besøk i Det hvite hus var betinget av en ukrainsk etterforskning.

Han fortalte også om en «irregulær kanal» til Ukraina som blant annet besto av Trumps personlige advokat Rudy Guiliani.

– Vi vet ikke om det han sa er sant eller ikke, på grunn av en hyklersk prosess, slo Mo Brooks fra Alabama tilbake, ifølge CNN.

Det hvite hus avfeide forklaringen som rykter og kalte høringene en «koordinert svertekampanje fra representanter fra ytre-venstre og radikale, ikke-folkevalgte byråkrater som fører en krig mot grunnloven».

Undergrave vitner

Historiker og ekspert på amerikansk politisk retorikk, Jennifer Mercieca, sier strategien om å undergrave vitner på fagspråket kalles «tu quoque», å appellere til hykleri. Det er en strategi det er vanskelig å forsvare seg mot, mener hun.

– Hvis du adresserer det, er du skyldig. Hvis du ikke adresserer det, er du skyldig. Det er en av de karakteristiske retoriske strategiene i vår tid, sier Mercieca.

Hun er førsteamanuensis ved Texas A & M University og skriver en bok om Trumps retorikk.

– Denne strategien passer godt inn i Trumps andre strategier som innebærer å angripe prosessen og nekte å føye seg etter stevninger. Hele argumentet mot riksrettgranskningen er å nekte for dens legitimitet. Trump brukte en lignende strategi under Mueller-etterforskningen.

Ikke alle vitner får samme medfart. Torsdag bekreftet Tim Morrison, Russland og Europa-topp i Det nasjonale sikkerhetsrådet, at han hadde hørt at Trump insisterte på en offentlig og dermed bindende uttalelse om etterforskninger. Men han mente det ikke hadde skjedd noe ulovlig i samtalen mellom Trump og Zelensky, noe Trump åpenbart satte pris på:

– Farlig

Trump har åpenbart vært misfornøyd med partifellenes forsvar av ham. I forrige uke ba han republikanerne «bli tøffere og kjempe».

To dager senere stormet flere titalls partifeller det toppsikrede rommet i Kongressen der et vitne skulle forklare seg.

Republikanernes hovedkritikk har vært at prosessen er urettferdig og at den mangler legitimitet fordi den ikke har vært vedtatt i Representantenes hus.

Etter avstemningen torsdag fortsatte republikanerne å angripe prosessen ved å blant annet kalle den «sovjetaktig». Selv har Trump kalt granskningen for et forsøk på kupp fra Demokratene.

Ben-Ghiat er bekymret for konsekvensene av språkbruken.

– Beskrivelsen av riksrettsprosessen som et kupp er farlig, siden det kan rettferdiggjøre undertrykkende, statlige tiltak for å «stoppe forræderne»

Uklart tidsskjema

Riksrettsprosessen fortsetter med full styrke denne uken. Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er innkalt, men det er uklart om han vil møte opp.

les også Eksperter etter riksrett-avstemning: Dette skjer nå

Når granskingen er ferdig skal den juridiske komiteen i Representantenes Hus ta stilling til om – og eventuelt på hvilket grunnlag – Trump skal stilles til riksrett. Gjennomføringen av riksrett kan drøye helt til januar.

Publisert: 04.11.19 kl. 12:34







Mer om