Dette er mannen som taler Trump midt imot

USAs coronaekspert Anthony Fauci (79) er elsket og hatet. Kritikerne krever ham sparket, mens tilhengerne vier ham all sin tillit. Selv går han til «Gudfaren» for råd til å hanskes med politikere.

USA er det landet i verden med flest coronadødsfall. Midt i den pågående krisen er én mann blitt helt sentral: Anthony Fauci.

Han er USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, og har vært helsefaglig rådgiver for alle amerikanske presidenter siden Ronald Reagan. 79-åringen har kjempet mot ebola, sars, svineinfluensa og zika, og er spesielt anerkjent for sin forskning på hiv/aids.

Nå kjemper han mot viruset som hittil har kostet 83.455 amerikanere livet – side om side med en president han til stadighet er uenig med.

Disputter på direkten

Senest onsdag gikk Donald Trump hardt ut mot Fauci, da smitteverneksperten advarte mot at åpning av det amerikanske samfunnet kan trigge nye utbrudd.

– Jeg ble overrasket over svaret hans. Det er ikke et akseptabelt svar for meg, spesielt ikke når det kommer til skoler, sa presidenten, ifølge Reuters.

Tidligere har de to vært på kollisjonskurs om flere ting:

Da Trump anbefalte amerikanerne å ta malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19 under en direktesendt pressekonferanse i april, ble Fauci først nektet av presidenten å slippe til – før han sa at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at medisinen fungerer mot corona.

Og mens Trump og visepresident Mike Pence hevder at det finnes «enorme bevis» for at coronaviruset ble fremstilt på et laboratorium i Wuhan i Kina, tilbakeviser Fauci dette og sier at alt tyder på at viruset utviklet seg i naturen.

Fauci: – Jeg vil fortsette å informere

– Jeg ser farene, og da føler jeg meg moralsk forpliktet til å dele den informasjonen jeg har. Jeg kan ikke tvinge noen til å gjøre det jeg mener er best. Det eneste jeg kan gjøre er å gi informasjon basert på fakta og erfaringer, noe jeg har gjort helt siden starten, forklarer Fauci i et intervju med CNNs nyhetsanker Chris Cuomo 5. mai.

– Noen vil være uenige med meg. De sier jeg er gal, de sier «gi Fauci sparken», «gjør ditt og datt». Det er en del av spillet. Jeg vil fortsette å dele den informasjon som er nødvendig for å kunne ta riktige beslutninger, sier Fauci videre.

IMMUNOLOG: Fauci er utdannet lege og har spesialisert seg på immunologi. Foto: JIM WATSON / AFP

Det var i midten av januar, da coronaviruset for alvor begynte å spre seg i Kina, at det gikk opp for 79-åringen at verden og USA kunne stå overfor «en global katastrofe» og «et mareritt».

– Jeg innså at vi var i skikkelig trøbbel, sier han i Washington Post-podkasten The Daily 2. april.

I mars gikk han ut med det brutale budskapet: En kvart million amerikanere sto i fare for å dø av viruset. Og det var det mest positive scenarioet han kunne finne.







EKSPERT: Fauci omtales som en av USAs fremste eksperter på infeksjonsmedisin, og er blitt helt sentral i kampen mot covid-19.

Mottar trusler

De dystre værmeldingene har gitt ham tilnavnet Dr. Doom, eller Doktor Dommedag, blant konservative stemmer. Truslene mot ham har vært så mange og alvorlige at Justisdepartementet har måttet gi ham spesiell beskyttelse.

Han har vært hatobjekt under de mange protestene mot nedstengningen av samfunnet, der demonstrantene har krevd Faucis avgang. Trump, som tidligere har vist at han ikke har noen problemer med å gi dem rundt seg sparken, har tidligere avvist at dette er aktuelt – deres uenigheter til tross.

På den andre siden finnes dem som setter sin lit til Fauci midt i alt kaoset. De kjøper kaffekopper med ansiktet hans på og fester klistremerker med ordlyden «Vi stoler på doktor Fauci» på bilene sine. Hvis han ikke dukker opp på den daglige brifingen i Det hvite hus for å svare på spørsmål, tar tilhengerne til Twitter med sin bekymring.

Ikke siden Walter Cronkite snakket til folket på kveldsnyhetene på CBS under Vietnamkrigen, har amerikanerne vært så avhengig av å få levert én manns harde fakta, skriver The New Yorker.









FAUCI-MUNNBINDET: Butikkeier Bill Wyatt i Los Angeles viser frem sitt bestselgende munnbind, med bilde av Fauci.

Hele karrieren på ett sted

Når amerikanerne lytter til Fauci, er det med viten om at mannen har en innholdsrik og imponerende CV.

Anthony, eller Tony som han kalles, ble født inn i legevitenskapen og farmasien i Brooklyn i New York på julaften i 1940. Foreldrene drev et apotek i etasjen under familiens hjem, der hele husholdningen etter hvert ble involvert: Faren som farmasøyt, moren og søsteren i det administrative, og Fauci som sykkelbud for resepter.

Det noe uvanlige etternavnet stammer fra besteforeldrenes italienske herkomst. Han vokste opp etter katolske skikker, men kaller seg selv i dag en humanist, ifølge Wikipedia.

Etter endte medisinstudier og praksis i New York, ble Fauci ansatt ved Det amerikanske folkehelseinstituttet (NIH) i 1968. Der har han vært hele sin karriere, de siste 36 årene som sjef for Det nasjonale instituttet for allergi og infeksjonsmedisin (NIAID), som ligger under NIH. Fauci skal flere ganger ha vært ønsket til sjefsjobben i folkehelseinstituttet, men takket nei.

JOBBET MED EBOLA: Fauci gir en klem til sykepleieren Nina Pham etter at hun var blitt erklært frisk fra ebola i oktober 2014. Foto: ALEX WONG / AFP

Kona minner ham på å spise og sove

Fauci jobber opp til 20 timer om dagen med skadekontroll av coronaviruset. Den daglige lange løpeturen i lunsjen er blitt erstattet med turer med rask gang – og bare i helgene.

Kona Christine Grady må minne ham på å spise.

– Jeg forsøker å få ham til å hvile, drikke vann, spise sunt, sove og til å si nei til noen avtaler, sier hun til CNBC.

Familien Fauci Grady er vant til lange arbeidsdager og sene måltider. Da de tre døtrene bodde hjemme, var det ikke middag før klokken halv ti på kvelden. Først da var deres hardtarbeidende foreldre klare.

Grady jobber nemlig også ved folkehelseinstituttet, som sjef for avdelingen for bioetikk. Hun er utdannet sykepleier og var i likhet med sin mann svært engasjert i kampen mot aidsepidemien på 1980-tallet.

Går til «Gudfaren» for råd

Opp gjennom årene har Fauci rådgitt en rekke politikere og presidenter. Det har ikke alltid vært lett, noe som tydelig gir seg utslag i samarbeidet med Trump. I et intervju med The New Yorker avslører Fauci hvordan han håndterer politikere:

– Jeg går til min favorittbok, «Gudfaren», og sier: «Det er ikke personlig, det er ’strictly business’». Du har bare en jobb du må gjøre. Selv når noen oppfører seg latterlig, kan du ikke skjenne på dem. Du er nødt til å håndtere dem. For gjør du ikke det, er du ute av bildet.

Fauci jobber under en enkel læresetning, sier han:

– Du forblir fullstendig apolitisk og ikke-ideologisk, og du holder deg til det du skal gjøre. Jeg er en vitenskapsmann og en lege. Og det er det.

Fauci har rykte på seg i politiske og vitenskapelige kretser å fortelle sannheten, uansett hvor ubehagelig den måtte være.

Selv er han drevet at frykten for et worst case-scenario.

– Jeg gir inntrykk av å være optimistisk. Men dypt inne gjør jeg bare alt jeg makter, med utgangspunkt i at det verste vil skje, og at jeg er nødt til å stoppe det, har 79-åringen uttalt.

FERDIG: Fauci forlater den daglige pressebrifingen 10. april. Hver dag venter nye, lange arbeidsøkter for coronaeksperten. Foto: ALEX WONG / AFP

