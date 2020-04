PUTINS MANN: Mikhail Misjustin kom fra skattevesenet og ble overraskende utnevnt til statsminister i januar. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / SPUTNIK POOL

Russlands statsminister coronasmittet

Den russiske statsministeren Mikhail Misjustin (54) er smittet av corona-viruset, melder nyhetsbyrået RIA Novosti. Han har meldt ifra til president Vladimir Putin om sykdommen.

Misjustin ble overraskende utnevnt til statsminister så sendt som i januar da Putin valgte å bytte ut sin gamle venn Dmitrij Medvedev.

Visestatsminister Andrej Belousov er fungerende statsminister mens Misjustin er selvisolert, melder RIA Novosti.

Statsministeren har fått diagnosen samtidig som Russland får stadig flere bekreftede corona-smittede og stadig flere dødsfall.

Per torsdag er det meldt 106.498 smittede og 1073 døde, viser VGs oversikt.

President Putin er blant dem som har varslet at Russland fortsatt ikke er over det verste. Statsminister Misjustin har vært sentral i kampen mot corona-spredning.

– Kjære Vladimir Vladimirovitsj, det har nettopp blitt kjent at testene jeg har tatt for corona-viruset, har gitt positivt resultat. Jeg må følge kravene om selvisolasjon og overholde instruksjonene fra leger. Dette må gjøres for å beskytte kollegene mine, sa Misjustin da han orientert Putin om sykdommen – per video.

Putin svarte med å ønske statsministeren «god bedring».

– Jeg tror du kommer til å være i god form. Ring meg fra sykehuset, sa presidenten, men det er ingen opplysninger om at Misjustin foreløpig er innlagt.

I opptaket fra videomøtet mellom de to henvender Misjustin seg også til det russiske folk og ber dem være forsiktige og følge corona-tiltakene i disse travle mai-dagene, da russerne normalt sett skal markere 1. mai og seiersdagen 9. mai - men da folk også gjør våronna i sine kjøkkenhager utenfor byen.

Ifølge presidentens talsmann Dmitrij Peskov blir Vladimir Putin jevnlig testet for corona-viruset. Putin har i lang tid gjennomført møter med sine nærmeste folk på video.

Så sent som tidligere torsdag kom statsminister Misjustin med en ny støttepakke til næringsliv og private. Regjeringen har fått kraftig kritikk for at de ikke har gitt nok støtte til corona-rammede.

