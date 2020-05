STØTTE: Michael Flynn (til høyre) får støtte av president Donald Trump. Bildet er fra Det ovale kontor i 2017. Foto: Jonathan Ernst, Reuters

Trump sier Flynn vil komme tilbake «større og bedre»

Den pensjonerte generalen og tidligere sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn får sterk støtte av USAs president: – De ødela ham, sier Trump.

Nå nettopp

Justisdepartementet i Washington besluttet i januar å anbefale seks måneders fengsel for Flynn, på tross av at han etterhvert samarbeidet i Russland-etterforskningen.

– Se hva de har gjort med mannen! Jeg mener, han kan ikke ha visst hva som skjedde, de kom mot ham med 15 busser mens han sto midt på motorveien, fortsatte Trump under intervjuet:

– De plaget ham, de ødela ham, men han kommer til å komme tilbake, større og bedre, la presidenten til.

Allerede i mars uttalte Trump at han «sterkt vurderte» å benåde Flynn - en grunnlovsfestet rettighet presidenten har til å tilgi noen for en forbrytelse, skriver CNN.

– Flynn ble behandlet, og jeg tuller ikke - han ble behandlet på en måte som ingen i dette landet burde oppleve, uttalte Trump under et intervju publisert av nyhetsbyrået AP torsdag.

Støtten presidenten viser til sin første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, kommer bare en dag etter at en føderal dommer frigjorde en samling dokumenter fra FBIs etterforskning av Flynn, som er gitt til 61-åringens advokater, skriver Reuters.

Flynn holdt ikke lenge i jobben som Trumps sikkerhetsrådgiver, og trakk seg etter bare 24 dager. Han venter nå på en dom etter at han sa seg skyldig i å ha løyet til FBI om en samtale han hadde hatt med Russlands ambassadør i 2017.

Men nylig skiftet han advokat og trakk tilståelsen, og hele rettssaken er blitt forsinket som følge av advokatens påstand om at han er blitt offer for en ondsinnet påtalemyndighet.

VENTER PÅ DOM: Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, holdt bare en måned i jobben. Her forlater han en rettslig høring i Washington, juni 2019. Foto: Patrick Semansky, AP

Begynnelsen på Russland-etterforskningen

Det var Flynn-saken, inkludert Trumps oppfordring til daværende FBI-direktør James Comey om å behandle Flynn pent, som førte til at spesialetterforsker Robert Mueller ble oppnevnt til å granske Russlands innblanding i valget og Trumps eventuelle medvirkning til det i 2016.

Offentliggjøringen av dokumentene fra FBI-etterforskningen onsdag vil trolig bli brukt for å bygge opp under forsvarets hypotese, skriver NBC News.

«Hva er målet vårt? Sannheten / tilgang eller få ham til å lyve så vi kan straffeforfølge ham eller få ham sparket?», står det skrevet med håndskrift på ett av de frigjorte dokumentene, angivelig skrevet av en ansatt i FBI.

Trump forteller i intervjuet at han har fulgt med på den nye utviklingen i saken, og beskriver de angivelige FBI-ansatte som avhørte Flynn som «skitne politifolk på toppen av FBI».

– Jeg hører at det har kommet mange ting frem nå, og jeg tror på alt jeg leser, fordi jeg ønsker å holde meg selv utenfor. Jeg må ikke holde meg unna dette, men jeg velger det, understreker Trump.

Tidligere torsdag gikk han også ut og støttet Flynn på Twitter, hvor han beskriver ham som en krigshelt:

Barr sørget for granskning

I februar oppnevnte USAs justisminister William Barr en ekstern etterforsker til å etterprøve saken mot Flynn, samt en etterprøving av flere andre saker.

Granskingen er høyst uvanlig og kan fort utløse nye anklager mot Trump-administrasjonen for å blande seg inn i påtalemyndighetens arbeid, ifølge New York Times.

I februar sa fire statsadvokater opp da Barr grep inn i saken mot president Donald Trumps tidligere nære rådgiver Roger Stone, med beskjed om at påstanden om sju til ni års fengsel var for streng.

Tidligere etikkombud i den amerikanske regjeringen, Walter Shaub, var blant de som gikk knallhardt ut etter avgjørelsen.

Flynn var bare én av flere Trump-medarbeidere som ble tiltalt i kjølvannet av spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av Russlands forsøk på å manipulere det amerikanske valget.

Rick Gates, som var sentral i Trumps valgkampapparat, ble dømt til tre års fengsel i desember 2019.

Tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble dømt til tre og et halvt år fengsel i mars i fjor, samt fire år for skatte- og banksvindel i delstaten New York.

Så langt er syv personer dømt for ulike forhold knyttet til russisk påvirkning av det amerikanske presidentvalget i 2016.

Publisert: 01.05.20 kl. 05:22

