MÅ BRUKE MUNNBIND: Tyrkerne må bruke munnbind når de er ute blant folk. Det er portforbud i Istanbul i helgen, men bakeriene er åpne så folk får kjøpt brød til iftar, måltidet som bryter fasten under ramadan. Foto: ERFDEM SAHNIN / EPA

Slik takler Tyrkia coronakrisen

Tyrkia er på topp ti over land med mest coronasmitte. For tredje helg på rad beordret Tyrkias president Erdogan totalt portforbud. Resten av uken er det «husarrest» for alle under 20 og de over 65.

– Det er helt stille. Det er veldig merkelig, sier matblogger og siviløkonom Vidar Bergum (38), som har bodd i Istanbul de siste fem årene.

Tyrkias mest folkerike by rommer svimlende 20 millioner mennesker. Det pleier å kry av mennesker ute i gatene. Overalt hvor du går i sentrum sitter det folk på fortauskafeene og drikker sin kruttsterke te, mens andre haster av sted til ærender og drosjesjåførene raser forbi i sine gule biler.

Istanbul sover aldri. Men det var før corona.

RAMADAN: Det øverste bildet viser iftar, måltidet der fasten brytes under ramadan, 27. mai 2017 utenfor Den blå moské – og samme sted nå under coronakrisen, 24. april.

De siste tre helgene har Istanbul og 30 andre provinser holdt stengt. President Recep Tayyip Erdogan har innført totalt portforbud lørdager og søndager i et forsøk på å hindre coronasmitten i å spre seg ytterligere. Bare apoteker og bakerier får holde åpent.

– Vi sitter på balkongen vår her i Balat, en gammel bydel i Istanbul, og alt vi hører er fuglekvitter. Det er ikke vanlig i denne byen! Det har kommet masse spurver og satt seg opp i plantene. Jeg har knapt sett dem før. Det er helt absurd, forteller Bergum.

Også utenom helgene, når det ikke er generelt portforbud, er det underlig stille.

BOR I ISTANBUL: Trønderen Vidar Bergum bor i Istanbul med katt og samboer, der han skriver den populære matbloggen Et kjøkken i Istanbul.

– Jeg ser kanskje fem personer på en dag, der jeg før så 500. Det virker som om folk har tatt til seg oppfordringen om å holde seg hjemme, sier Bergum.

– Jeg tror alvoret gikk opp for tyrkerne ganske tidlig. Men folk virker ikke spesielt redde. De er ganske vant med kriser. De fleste tyrkere har gjennomlevd økonomisk krasj og militærkupp. De er vant til å måtte omstille seg til en annen realitet, og er forberedt på å gå i krisemodus.

Metropolen er kjent for sine mange gatekatter, som innbyggerne har lagt sin elsk på. Nå har de fullstendig overtatt bybildet. De ligger midt i veien.

GATENS VOKTER: De mange gatekattene i Istanbul er et populært og kjent fenomen. Nå har de ekstra god boltreplass. Her slapper en katt av utenfor Den blå moské. Foto: Emrah Gurel / AP

På topp ti over land med mest smitte

Med over 115.000 personer registrert smittet av corona, er Tyrkia nummer syv i verden over land med flest rapporterte smittetilfeller, ifølge VGs talloversikt. Men de har betydelig færre døde per innbygger enn de andre landene med mest smitte, som USA og Spania.

2992 mennesker har så langt mistet livet av corona i det folkerike Tyrkia, der det bor 82 millioner mennesker. Det viser tall sendt til VG fra president Recep Tayyip Erdogans talsperson.

I Tyrkia registreres kun coronadødsfall som skjer på sykehus, dermed kan dødstallet være høyere i praksis. Samtidig er det få sykehjem i Tyrkia, og det tyrkiske helsevesenet har i motsetning til Norge og andre land oppfordret dem med feber, hoste og andre coronasymptomer om å oppsøke sykehuset.

PRESIDENTEN: Tyrkia har flest bekreftet smittede av corona i Midtøsten. President Erdogan har innført en rekke tiltak mot viruset. Foto: Turkish Presidency Pool, AP

Antallet som dør per døgn har falt syv dager på rad, stadig færre får respiratorbehandling og færre nye smittetilfeller registreres, slår myndighetene fast.

– Tyrkia har tatt i bruk en modell som viser seg å være veldig effektiv i behandlingen av covid-19-pasienter, sier Tyrkias helseminister Fahrettin Koca, ifølge avisen Hurriyet.

Han viser til at pasientene behandles med blant annet oksygen, klorokin (mye brukt mot malaria), antibiotika og eksperimentell medisin i en tidlig fase av sykdommen.

Påbudt isolasjon for unge og eldre

Tyrkias største opposisjonsparti CHP har krevd total nedstengning av samfunnet. Men dette har presidenten og hans parti AKP avvist. Erdogan har sagt at han ønsker å holde hjulene i gang – av hensyn til økonomien. Folk som ikke kan jobbe hjemmefra, skal gå på jobb.

Men like fullt er det blitt innført en rekke coronatiltak i Tyrkia:

Alle over 65 år må holde seg hjemme. Det samme gjelder dem med kroniske lidelser som er spesielt utsatt for viruset. Kommunen har tilbud om hjemlevering av gratis mat til disse gruppene.

Det er dessuten blitt innført portforbud for dem under 20 år. Begrunnelsen fra myndighetene var at de unge ikke klarte å holde sosial distanse.

I helgene er det portforbud i 31 provinser, deriblant storbyene Istanbul og Ankara. Trolig vil byene holde helgestengt i periode fremover.

SJEKKES FOR FEBER: En politimann måler temperaturen på de som vil inn og handle på markedet i Gaziosmanpasa i Istanbul.

I tillegg er skoler, frisører, kinoer og barer stengt, det er forbudt med folkeansamlinger, innreiseforbud er blitt innført for en rekke land, og kafeer og restauranter får kun levere take away.

Coronakrisen koster, også i Tyrkia. AKP-regjeringen har vedtatt en krisepakke på 200 milliarder tyrkiske lira, rundt 304 milliarder kroner, der brorparten av pengene går til å berge bedrifter og handel under coronaepidemien. 4,4 millioner trengende familier har også fått støtte til å kunne overleve, ifølge myndighetene.

Erdogan hentet hjem tyrker fra Sverige

Et ambulansefly sendt fra Tyrkia til Sverige fikk søndag mye oppmerksomhet. Om bord var en tyrkisk statsborger bosatt i Skåne, og hans fire barn. Mannen skal ifølge familien ha vært coronasmittet med alvorlige symptomer, men da han angivelig ble nektet helsehjelp i Skåne, gikk døtrene ut på Twitter og ba Tyrkia om hjelp.

Kort tid etter beordret president Erdogan et ambulansefly med helsepersonell i fullt smittevernutstyr til Malmö og fikk hentet mannen til sykehus i Ankara.

Sykehuset i Skåne sier til SVT at de kjenner til tilfellet, men at de ikke kan kommentere enkeltpasienter. De oppgir imidlertid at flertallet av de med corona ikke får sykehusbehandling.

HENTET AV ERDOGAN: En tyrkisk statsborger bosatt i Sverige ble hentet av tyrkisk ambulansefly beordret av president Erdogan på flyplassen i Malmö søndag. Foto: Krister Hansson, Aftonbladet

Regjeringens coronadiplomati

Episoden med ambulanseflyet har fått flere tyrkere til å hylle Tyrkias regjering og håne Sveriges helsevesen.

Hjemflygingen tolkes som et politisk trekk i dragkampen om hvilken nasjon som fremstår som mest barmhjertig under pandemien.

Tyrkia har hentet hjem 60.000 tyrkiske statsborgere under coronapandemien, ifølge tall fra myndighetene. Men det er ikke Tyrkias eneste form for «coronavirusdiplomati». Erdogan og hans regjering vet å spille sine kort internasjonalt for å høste støtte hjemme.

– Vi har allerede sendt ut medisinsk utstyr til 54 land i verden. Det er Tyrkias humanitære plikt å støtte mange nasjoner og allierte i disse krevende tider, sier kommunikasjonsminister Fahrettin Altun i en pressemelding tilsendt VG.

Regjeringen anser Tyrkia som godt rustet i møte med coronaepidemien, og snart starter produksjonen av en tyrkisk respirator, som har fått navnet «Sahra».

– Vi er fast bestemt på å sikre at Tyrkia ikke vil trenge medisinsk hjelp utenfra, sier Altun.

Publisert: 29.04.20 kl. 22:18

