CARL BILDT: Den tidligere svenske statsministeren er kritisk til Anders Tegnells utspill. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Tidligere statsminister: Sett munnkurv på Anders Tegnell

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell har vært fremtredende i mediene etter coronapandemiens utløp. Tegnell har blant annet kritisert andre lands harde tiltak for å stanse spredningen av viruset. Det får Carl Bildt (70) til å reagere.

– Det her er ikke en krise hvor man skal sitte på sin høye hest, sier den tidligere svenske statsministeren Carl Bildt til Svenska Dagbladet.

Mens man i Norge og de fleste andre land har innført strenge tiltak for å hindre smitten av coronaviruset har Sverige valgt å ikke stenge ned landet.

Bakgrunnen for kritikken fra Bildt er en artikkel fra samme avis hvor Anders Tegnell uttalte at regjeringer i mange land har tatt i for hardt med restriksjonene.

– Det understreker det vi har sagt hele tiden. Det gjelder å ha en bærekraftig strategi. Mye av det vi har sett er ikke bærekraftig. Man kan ikke stenge folk inne over lengre tid, eller holde skoler stengt, sa han til avisen.

Det får Bildt til å reagere. I en Twitter-tråd skriver han at «regjeringen burde nok si til Tegnell at han må slutte med å omtale og kritisere andre land».

Når avisen spør om han mener at det burde settes en form for munnkurv på statsepidemiologen er svaret ja.

– Nei, det er ikke merkelig, og ja det hadde jeg gjort, sier Bildt og legger til at han tror Sveriges holdning kan bli oppfattet som arrogant.

Bildt var svensk statsminister fra 1991–1994 og utenriksminister fra 2006–2014.

Dette er langt fra første gang Tegnell har høstet kritikk den siste tiden.

Tidligere har en av Tegnells fremste kritikere, professor og virusforsker Cecilia Söderberg-Nauclér gått ut og krevd Anders Tegnells avgang.

OMSTRIDT: Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell har fått mye kritikk for hvordan Sverige har håndtert pandemien. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

