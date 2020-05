Anthony Fauci, USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, vitner i Senatet tirsdag. Han vil advare mot for tidlig gjenåpning. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

NYT: Fauci vil advare om «unødvendige dødsfall» hvis USA åpner for fort

Anthony Fauci, USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, vil advare sterkt mot en for rask gjenåpning når han tirsdag vitner i Senatet.

Fauci, som regnes som regjeringens troverdige mann i kampen mot koronaviruset, er en av fire medisinske eksperter som vitner tirsdag. Det er første gang siden mars at Fauci vitner i Senatet, og høringen skal foregå digitalt.

– Den viktigste beskjeden jeg kommer til å gi til komiteen i Senatet i morgen, er faren ved å gjenåpne samfunnet for tidlig, skriver Fauci i en epost til New York Times sent mandag kveld, amerikansk tid.

Risiko

Han skriver at hvis man gjenåpner for tidlig uten å ta nødvendige forholdsregler, vil landet risikere flere nye utbrudd over hele landet.

– Dette vil resultere ikke bare i unødvendig lidelse og dødsfall, men det vil faktisk kunne sette oss tilbake i vårt forsøk på å vende tilbake til normalen, skriver Fauci.

USA har registrert over 1,3 millioner smittetilfeller og over 80.000 koronarelaterte dødsfall.

Publisert: 12.05.20 kl. 12:33

