Ny VG-måling: Frp styrker seg – men bare blant menn

GARDERMOEN (VG) Tre av fire Frp-velgere er menn. Men partileder Siv Jensen avviser at Frp er «et manneparti».

– Det er mennene som bidrar til økningen i Frp. Både den vi ser for kommunevalget, og ikke minst for stortingsvalget, sier Idar Eidset i Respons analyse, som har utført målingen for VG.

I VGs partibarometer for mai der velgerne er spurt om hva de vil stemme i kommunevalget, går Frp opp 1,5 prosentpoeng fra forrige måling i april. I VGs partibarometer for stortingsvalget, går Frp opp 2,9 prosentpoeng fra april.

Denne økningen skyldes altså «nesten utelukkende» at Frp har styrket seg blant mannlige velgere, ifølge Eidset.

Bakgrunnstallene for stortingsmålingen viser at Frp har gått fra 11 til 18 prosent oppslutning blant menn, mens de ligger stabilt hos kvinnene. Antall kvinner som opplyser at de ville stemt på Frp hvis det var kommunevalg i morgen går litt ned, men det er ikke signifikant. Blant menn styrker Frp seg fra 10 til 14 prosent oppslutning i spørsmålet om kommunevalg.

Tre av fire velgere er menn

Frp-leder Siv Jensen er denne helgen på partiets landsmøte på Gardermoen. Hun sier til VG at hun er glad for den markante fremgangen for Frp, spesielt på stortingsmålingen.

– Når vi snakker om politikk, da gjør vi det bra. Derfor er jeg glad for at vi får satt politikk på dagsorden, sier hun til VG.

Hun avviser at Frp er et «manneparti».

– Det er vi ikke. Jeg fant min vei hit helt naturlig. Det gjorde Sylvi (Listhaug) også. Sakene Frp står for er jeg opptatt av. Jeg opptatt av valgfrihet, helse, eldreomsorg og varme saker, men også av bil. Ikke først og fremst av 120 kilometer i timen som fartsgrense, men trygge skoleveier og hvordan vi skal få barna til og fra barnehagene.

Tre av fire Frp-velgere er likevel menn, viser bakgrunnstallene fra begge partibarometrene.

Til sammenligning viser bakgrunnstallene at Høyre har 59 prosent mannlige velgere og 41 prosent kvinnelige velgere. Arbeiderpartiet har 48 prosent menn og 52 prosent kvinner, ifølge bakgrunnstallene.

PARTILEDELSEN: Nestleder Sylvi Listhaug, påtroppende nestleder Terje Søviknes, og partileder Siv Jensen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Krevende varslersaker

Frps årsberetning, som ble lagt frem i forkant av landsmøtet, viste også at kvinnene kun utgjør 26 prosent av medlemsmassen i Frp.

– Hvorfor har dere så lav kvinneandel?

– Vi har et langsiktig arbeid gående i partiet for å øke vår kvinneandel. Kvinner er halvparten av landets velgere. Jeg mener vi har en god politikk som også burde engasjere mange flere kvinner. Vi er et parti med to kvinnelige ledere på toppen, sier Siv Jensen.

AMCAR-TREFF: Terje Søviknes foran en Ford Mustang 1966-modell, som er blant veteranbilene som vekker interesse på Frp-landsmøtet. Bilutstillingen er strategisk plassert på parkeringsplassen like utenfor hovedinngangen på landsmøtehotellet. Foto: Frode Hansen

Påtroppende andre nestleder Terje Søviknes er bekymret over den lave Frp-oppslutningen blant kvinner som kommer frem i VGs måling.

– Vi må få frem politikken vår på områder som vi vet damer er opptatt av. Kvinnelige velgere er mer opptatt av barnehager, skole, helse og omsorgspolitikk. At vi får Sylvi Listhaug ut i kommune-norge for å snakke om omsorgspolitikk vil bety noe, tror han.

Det siste året har Frp fått kritikk for håndtering av varslersaker i partiet, og hvordan de ivaretar varslere. I mars i fjor meldte flere Fpu-medlemmer seg til et i opprop mot Frps håndtering av metoo-saker.

Søviknes vedgår at det siste årets flere krevende varselsaker i partiet neppe heller har bidratt til damerekruttering.

– Det er ikke noe gunstig at vi har hatt den typen saker. Kvinnelige velgere er nok hakket mer opptatt av alt som går på den typen organisatorisk uro. De sier raskere – at her må det ryddes opp før vi kan ha tillit.

