FUNNET I LIVE: Dette bildet, av Amanda Heller og redningsmennene, ble publisert på leteaksjonens Facebook-side. Her skal hun nettopp ha blitt funnet av Javier Cantellops, en tidligere spesialsoldat, Chris Berquist og Troy Helmers. Foto: Javier Cantellops

Turgåer funnet i live etter å ha vært savnet i to uker - overlevde på planter og vann

Etter en storstilt leteaksjon ble Amanda Eller funnet i et skogområde etter å ha vært savnet i 17 dager på Hawaii. Hun skal bare ha mindre alvorlige skader.

8. mai forsvant Amanda Eller i et skogområde på Maui, den nest største øya på Hawaii, etter at hun skal ha lagt ut på en tur i område.

Fredag lokal tid ble hun funnet etter en storstilt leteaksjon, over to uker etter at hun forsvant og ble meldt savnet av kjæresten.

Da var bilen og telefonen hennes funnet på parkeringsplassen tilhørende et skogsreservat på øya.

På en Facebook-side med oppdateringer fra leteaksjonen, går det frem at det var letemannskaper i et helikopter som plutselig så Eller vinke mot dem.

– Vi visste hun kom til å klare seg så lenge, skrives det på Facebook-siden over et bilde av Eller og de tre mennene som fant henne.

Sarah Haynes, som drev Facebook-siden «Find Amanda» sier til KITV at Eller overlevde på vann og planter.

Eller skal ha vært ved godt mot da hun ble løftet ut av skogen av helikopteret, etter å ha blitt funnet av Javier Cantellops, en tidligere spesialsoldat, Chris Berquist og Troy Helmers.

Familiemedlemmer har fortalt Hawaii News Now at Eller ser ut til å være i bemerkelsesverdig god form. Hun skal ha kommet unna det hele med noen skrubbsår og solskader.

Amandas far, John, sier han tror datteren må ha falt. Hun skal ha blitt funnet i en ravine, en mindre dal med bratte sider, og skal ikke ha klart å komme seg ut derfra.

– Hun prøvde å finne veien tilbake, men gikk seg vill i terrenget, sier John til KITV.

Datteren skal ha det bra på sykehuset.

– Hun er våken og mentalt 100 prosent, sier John til Honolulu Star-Advertiser

Videoer på Facebook viser familie og redningsmannskaper som jubler over nyheten, samt at Eller blir brakt til et lokalt sykehus.

– Jeg klarer ikke å sette ord på det. Jeg er veldig takknemlig, sier moren Julia Eller.

