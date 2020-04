PRESIDENT: Vladimir Putin på besøk på sykehuset Kommunarka i slutten av mars. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL / SPUTNIK POOL

Frykter store mørketall i Russland: – Sykehusansatte tør ikke si sannheten

Russland nærmer seg 70.000 bekreftet coronasmittede. En ekspert mener at russiske sykehus ikke er forberedt på dette, og at Vladimir Putin «ikke har forstått alvoret».

Nå nettopp

– Det spørs om vi kan stole på de offisielle tallene. Jeg leser om overfylte sykehus og ikke nok respiratorer. Jeg tror det er store mørketall, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen til VG.

De offisielle tallene forteller om 68.622 smittede og 615 døde. Russiske myndigheter erkjenner at de ikke vet når de kommer til å nå toppen av kurven.

Inna Sangadzhieva mener det er en mistillit mellom folket og sjefene i Moskva som gjør at situasjonen blir ekstra ille nå under coronakrisen.

les også Coronakrisen i Russland: Presset Putin utsetter symboltung 75-årsmarkering

– De som står i første linje på sykehusene, har det verst. De får ikke lov til å fortelle hvor ille det faktisk er, og hvis de gjør det, blir det stemplet som «fake news». Sykehus er overfylt og må stenge – først og fremst i regionene. Men de sykehusansatte tør ikke si sannheten. De vet at de da kan bli straffeforfulgt. En lege i Volgograd fortalte om mangelen på respiratorer – hun ble truet med sparken.

– Hvor står president Putin i dette bildet?

– Jeg tror ikke Vladimir Putin forstår alvoret ennå, svarer Sangadzhieva.

– Han har overlatt til de regionale lederne å ta de vanskelig avgjørelsene. På den måten har han noen å skylde på om det skulle gå dårlig.

Hun mener at Vladimir Putin er aller mest opptatt av å få i land grunnlovsendringen som gjør at han kan stille til valg igjen i 2024. Det skulle ha vært en folkeavstemning om dette nå i april, men den måtte presidenten utsette.

TIL SYKEHUS: En eldre kvinne blir brakt til sykehus av ambulansefolk i Moskva. Til høyre i bildet skimtes parlamentet. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Enda verre: Han måtte utsette 75-årsmarkeringen for den såkalte seiersdagen, den 9. mai.

– Men Putin gjorde en tabbe. Han flyttet markeringen til den 3. september. Det er samme dag som folk minnes alle barna som døde i terroraksjonen i Beslan i 2004, sier Inna Sangadzhieva.

Hun forteller at Russland – formelt sett – ikke har noen karanteneregler – som mange andre europeiske land.

– Men det er heller ingen unntakstilstand. Dette gjør dette problematisk juridisk. For folk blir kontrollert av politi på gatene, forteller Russland-kjenneren.

les også NATO-sjefen: Russland og Kina sprer falske covid-19-nyheter

– Hva har skjedd?

– Putin har bare bedt folk om å holde seg hjemme fra jobben ut april. Ikke noe mer enn det. Og i hovedstaden innførte borgermester Sergej Sobjanin egne regler – som etter hvert har spredd seg til andre deler av landet. Derfor er jeg spent på hva som kommer til å skjer etter 1. mai.

Inna Sangadzhieva mener at Putin blir som en helsearbeider som prøver å lege en slagpasient ved å sette på et plaster. Hun er bekymret for helsevesenet i Russland:

– Det er som et eple som ser bra ut på utsiden, men som er råttent inni, mener hun, og forteller at frivillige og aktivister på hennes eget hjemsted, republikken Kalmykia, samler inn penger til det lokale sykehuset.

les også Hviterussland trosser WHOs advarsler: Fortsatt fotball – med tilskuere

Financial Times skriver at rike businessfolk donerer penger til lokale sykehus for å få dem til å fungere.

Alisher Usmanov, kanskje best kjent som tidligere Arsenal-eier, har gitt to milliarder rubler til et nytt «corona-virus-direktorat», Oleg Deripaska – aluminiumsmagnat med sans for norsk natur – har brukt et par hundre millioner kroner til å bygge sykehus, kjøpe inn respiratorer, ambulanser og masker, Vladimir Potanin – kjent som blant annet nikkel-magnat – har også donert store penger. Det samme gjelder Aleksej Mordasjovs Severstal – som bidrar i lokalsamfunnene der de holder til.

Sjeflegen ved et sykehus i Moskva tok denne uken en video, som er lagt ut på sosiale medier, der det kommer fram at de får inn en rekke yngre pasienter som er i en alvorlig tilstand og som trenger respirator. Det handler om folk på rundt 40 år.

les også Financial Times: Dødstallene i Storbritannia kan være dobbelt så høye som rapportert

Russland-ekspert Sangadzhieva mener det er et problem at Putin og hans folk i stor grad kommer fra etterretningen.

– Felles for Putin og mange andre av dem som styrer dagens Russland, er at de kommer fra etterretningstjenestene KGB og senere FSB, og de er mest opptatt av å kontrollere folk. Det ligger i deres natur. Og det er spørsmål om man er i stand til å løse denne krise på denne måten.

Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, sa torsdag at de ikke har bestemt når landet skal åpnes opp igjen. Han uttalte også at det ikke er noen grunn til å mistenke Kina for å ha holdt tilbake opplysninger om coronaviruset.

I et intervju med CNBC uttalte Peskov at Russland ventelig vil nå toppen midt i mai.

– Dette er enorm utfordring og enorm trussel for alle land i verden. Det handler ikke bare om Putin og om Russland, alle land møter denne utfordringen, og det er noe vi aldri har sett før, sa Peskov.

Publisert: 24.04.20 kl. 22:58

Fra andre aviser