Dødstallene stiger voldsomt i Spania

De siste 24 timene har 950 mennesker mistet livet som følge av coronaviruset i Spania. Nå er over 10.000 døde.

Oppdatert nå nettopp

Økningen på 950 døde av viruset er den høyeste på ett døgn siden utbruddet startet i Spania.

Det oppdaterte tallet kommer fra spanske helsemyndigheter.

Totalt er nå 10.002 personer i landet døde av viruset. Dødstallene har mer enn doblet seg den siste uken i Spania.

Antall smittede har steget med 8102 til 110.238 personer. 54.000 av de smittede har vært så dårlige at de er blitt innlagt på sykehus, melder den spanske storavisen El País.

I Italia, der 13.157 mennesker er bekreftet døde og 110.574 registrert smittet, øker ikke tallene like mye. Her er dødstallene i ferd med å stabilisere seg noe.

Se VGs oversikt over coronasmitte verden over, som blir løpende oppdatert.

Rapport fra frontlinjen

VG har de siste ukene vært i tett kontakt med helsepersonell ved ulike sykehus i Madrid, coronavirusets episenter i Spania.

De velger samme ord for å oppsummere situasjonen på bakken: «Horribelt».

Sykepleiere og leger forteller VG at de må velge hvem som skal få respirator, og hvem som ikke skal reddes. De forteller at sykehusene er så fulle at coronapasientene må ligge på gulvet i korridorene, sitte dagevis i stoler i akuttmottaket, eller ligge i senger i parkeringshuset.

Se video fra ett av sykehusene i Madrid her, som VG har fått tilsendt:

Selv slår sykepleierne og legene alarm om en prekær mangel på smittevernutstyr. De har ikke nok masker, åndedrettsvern eller frakker til å beskytte seg mot det svært smittsomme viruset. Dette har ført til at nesten 10.000 helsearbeidere i Spania er blitt smittet. Fem av dem har dødd.

les også Sara (28) skulle hjelpe de coronasyke – døde selv av smitten

Rekordhøy arbeidsledighet

Coronakrisen preger det spanske samfunnet på alle områder. 3,5 millioner mennesker er nå arbeidsledige i Spania, melder El País.

Økningen i mars på 300.000 arbeidsledige er den høyeste noensinne, ifølge arbeidsminister Yolanda Diaz.

Skolene ble stengt i Spania 9. mars, og siden da har landet vært i lock down og det er blitt innført portforbud. Bare de med samfunnskritiske funksjoner får gå på jobb under unntakstilstanden.

JOBBER PÅ SPRENG: Hjelpearbeidere i fullt smittevernutstyr hjelper en eldre kvinne inn i en ambulanse. Bildet ble tatt i Leganés utenfor Madrid, onsdag 1. april. Foto: JUAN BEDINA, REUTERS

Publisert: 02.04.20 kl. 11:46 Oppdatert: 02.04.20 kl. 12:21

Fra andre aviser