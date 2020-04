I HARDT VÆR: Donald Trump svarte på spørsmål fra pressen i Det ovale kontor fredag. Foto: Olivier Douliery / AFP

Donald Trump om corona-teori: Veldig sarkastisk

Etter at flere har advart mot den amerikanske presidentens foreslåtte metode for å bekjempe coronaviruset, sier han selv at han var sarkastisk.

Trump kom med uttalelsene sine torsdag etter at lederen for avdelingen for forskning og teknologi i USAs nasjonale sikkerhetsdepartement presenterte en ny studie. Der fant man at coronaviruset ikke overlever like lenge dersom det utsettes for UV-lys eller et varmt, fuktig miljø.

– Vår hittil tydeligste observasjon er den kraftige effekten som sollys har til å drepe viruset både på overflater og i luften, sa han blant annet om studien, som enda ikke er kvalitetssikret.

Presentasjonen fikk Donald Trump til å tenke høyt. Mens departementets studie handlet om virusets overlevelse på overflater og i luften, overførte presidenten funnene til også å kunne gjelde mennesker:

– La oss si at vi treffer kroppen med massivt lys, enten det er ultrafiolett eller bare veldig sterkt lys. Jeg tror du sa det ikke har blitt testet, men at du skal sjekke det ut, sa Trump henvendt til forskeren.

– Så sa jeg: La oss anta at du får lyset inn i kroppen, som du kan gjøre gjennom huden eller på en annen måte. Jeg tror du sa at du skal teste det også. Høres interessant ut, fortsatte han.

les også Professor advarer mot Trumps coronaforslag: – Du kan bli alvorlig syk

– Du kan blir alvorlig syk

Men skal vi tro presidenten, var dette sarkasme.

– Jeg stilte spørsmålet sarkastisk til reportere som deg bare for å se hva som ville skje, sa Trump til reporterne i Det hvite hus.

– Det var et veldig sarkastisk spørsmål til reporterne om desinfiserende middel på innsiden, fortsatte han.

Professor Tor Gjøen ved seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) har rådet mot å bruke metoden som Trump skisserte.

SPURT UT: – Ved å gjøre dette, ville det kanskje fungere, sa Donald Trump og gnidde seg i hendene foran pressen fredag. Foto: Jonathan Ernst, Reuters

– Du kan bli alvorlig syk. Noen er etsende, du kan få skader i munn, svelg og spiserør, og noe av det du får i magen og i tarmen vil gå over i blod og påvirke kroppsfunksjon og nerveceller. Dette er giftige stoffer, sa Gjøen torsdag.

Amerikanske fagfolk har også gått ut og advart mot å bruke denne tilnærmingen.

– At presidenten faktisk spurte om injeksjon av desinfeksjonsmidler eller isopropylalkohol ga meg hakeslepp, sier Irwin Redlener, leder for Det nasjonale senteret for kriseberedskap ved Columbia University til TV-kanalen MSNBC.

Produsent advarer

Ifølge Fox News-ankeret Bret Baier fremstod det ikke som om Trump var sarkastisk da han kom med uttalelsene:

– Det så ikke ut som det var sarkastisk da han snakket og snudde seg mot dr. Birx på siden, sier han til The Hill.

Produsenten av flere mye brukte rensemidler advarer mot å drikke eller injisere produktene deres.

– Under ingen omstendigheter må våre desinfiserende produkter føres inn i kroppen, heter det i en uttalelse fra selskapet Reckitt Benckiser fredag.

