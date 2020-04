ROMANIA: Eldre personer med munnbind venter i kø for å handle utenfor en butikk i Bucuresti. Foto: Vadim Ghirda / AP

FHI vurderer å endre munnbind-råd

Det europeiske smittevernbyrået har kommet med en ny rapport om offentlig bruk av munnbind. Nå gjør norske helsemyndigheter en ny vurdering av sitt råd.

Oppdatert nå nettopp

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Bakgrunnen for rapporten fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), er styrket bevis for at også personer med milde eller ingen symptomer, bidrar til smittespredning.

I tillegg blir munnbind koblet til lavere smitterisiko under SARS-epidemien i 2003.

Rapporten er rettet mot helsemyndighetene i EU- og EØS-land.

ECDC mener bruk kan være nødvendig i følgende situasjoner:

Når man oppholder seg på folksomme, trange plasser, som butikker eller kjøpesentre

På offentlig transport

På arbeidsplasser eller i yrker som krever at man er fysisk nær andre mennesker, for eksempel politi

Det understrekes samtidig at bruk av munnbind ikke kan erstatte allerede eksisterende smitteverntiltak. Det er heller ikke klart hvor stor effekt ikke-medisinske munnbind har.

VG skrev først at dette var en anbefaling fra ECDC, men det er en teknisk rapport om fordelene og ulempene ved bruk av munnbind.

les også Eksperter: Dette vet vi om bruk av munnbind

Må prioritere helsepersonell

ECDC er også tydelige på at en eventuell anbefaling må veies opp mot hvert lands tilgang på medisinske munnbind. Helsepersonell har førsteprioritet.

I land med lav beholdning, anbefales hjemmelagde, ikke-medisinske munnbind.

Smittevernbyrået peker samtidig på at munnbindet i seg selv kan øke smitterisikoen.

Det er fordi man gjerne tar seg oftere til ansiktet, og fordi potensiell dråpesmitte kan overføres når man tar det av.

Derfor mener ECDC en eventuell anbefaling forutsetter informasjonskampanjer om riktig bruk.

les også Hjemmelagde munnbind: Jeg beskytter deg, du beskytter meg

FHI: Vurderer rådene kontinuerlig

Så langt har Folkehelseinstituttet ikke ansett det som hensiktsmessig med en slik anbefaling i Norge.

Unntaket gjelder for helsevesenet.

Nå sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG at de holder på med å gjøre en ny vurdering rundt bruk av munnbind.

– Vi går kontinuerlig gjennom våre råd, for å sørge for at de til enhver tid er basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, sier hun.

Vold peker samtidig på at det er usikkerhet rundt hvor stor nytte munnbind har for å begrense smitte utenfor helsetjenesten.

– Det finnes ikke godt kunnskapsgrunnlag for å si at det faktisk beskytter mot covid-19 utenfor helsetjenesten. Det har god dokumentert effekt i helsetjenesten, men her er det snakk om utenfor, noe som må veies opp mot tilgang til utstyr og potensielle negative konsekvenser, sier hun.

Kan gi falsk trygghet

På spørsmål om hva FHI mener om bruk av ikke-medisinske munnbind, svarer avdelingsdirektøren:

– Det vil i tilfelle ha en litt ulik målgruppe. De medisinske munnbindene har gått gjennom kvalitetskontroll og skal ha dokumentert effekt. Det lages andre typer som gir mindre grad av beskyttelse, og det er ulike grader av hvor effektive de er, sier hun.

– Hvilke negative konsekvenser mener dere taler mot en anbefaling?

– Vi etterstreber at rådene skal ha best mulig kunnskapsgrunnlag. Så er det noen som hevder at man kan få falsk trygghet, hvis man ikke bruker det på riktig måte, og at det kan påvirke etterlevelse av andre dokumentert effektive råd.

– Ved en eventuell anbefaling, er dere redde for at folk kan oppfatte det som et signal om at det ikke er like nødvendig å for eksempel holde avstand?

– Det tror jeg vi skal vente med å svare på til vurderingen kommer, sier Vold.

Hun kan ikke svare på når FHI kommer med den nye vurderingen.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken, skrev VG at ECDC ber myndighetene i medlemsland om å anbefale offentlig bruk av munnbind. Det riktige er at de har kommet med en rapport rettet mot EU- og EØS-land, der de trekker frem positive og negative sider ved offentlig bruk av munnbind. Saken ble rettet 16.04 kl. 00.00.

Publisert: 15.04.20 kl. 22:06 Oppdatert: 16.04.20 kl. 00:18

Les også

Mer om Munnbind EØS Folkehelseinstituttet Norge EU Rettet

Fra andre aviser