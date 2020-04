ROMANIA: Eldre personer med munnbind venter i kø for å handle utenfor en butikk i Bucuresti. Foto: Vadim Ghirda / AP

Det europeiske smittevernbyrået ber om at munnbind anbefales i Norge

ECDC ber helsemyndighetene i alle EU- og EØS-land om å anbefale offentlig bruk av munnbind. FHI sier de nå vil vurdere å endre rådet for Norge.

Anbefalingen fremgår i en rapport fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Bakgrunnen er styrket bevis for at også personer med milde eller ingen symptomer, bidrar til smittespredning.

I tillegg blir munnbind koblet til lavere smitterisiko under SARS-epidemien i 2003.

ECDC anbefaler bruk i følgende situasjoner:

Når man oppholder seg på folksomme, trange plasser, som butikker eller kjøpesentre

På offentlig transport

På arbeidsplasser eller i yrker som krever at man er fysisk nær andre mennesker, for eksempel politi

Det understrekes samtidig at bruk av munnbind ikke kan erstatte allerede eksisterende smitteverntiltak.

Må prioritere helsepersonell

ECDC er også tydelige på at anbefalingen må veies opp mot hvert lands tilgang på medisinske munnbind. Helsepersonell har førsteprioritet.

I land med lav beholdning, anbefales hjemmelagde, ikke-medisinske munnbind.

Smittevernbyrået peker samtidig på at munnbindet i seg selv kan øke smitterisikoen.

Det er fordi man gjerne tar seg oftere til ansiktet, og fordi potensiell dråpesmitte kan overføres når man tar det av.

FHI: Ser på problemstillingen

Så langt har Folkehelseinstituttet ikke ansett det som hensiktsmessig med en slik anbefaling i Norge.

Unntaket gjelder for helsevesenet.

FHI sier nå til Aftenposten at de vurderer å endre rådet.

– Det er en veldig relevant problematikk, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til avisen.

– Dette brukes i større grad og i veldig mange land. Dette er en problemstilling vi ser på.

Mangelsituasjon i Norge

I starten av april spurte VG FHI om hvordan de stilte seg til en mulig munnbindanbefaling fra WHO.

Da svarte de at en slik anbefaling må tilpasses norske forhold.

– I en fase der få i landet er smittet, vil man måtte bruke mye munnbind uten at det egentlig har noen effekt. Det viktigste tiltaket nå, er at de som er syke holder seg hjemme og at man holder avstand ute. Munnbind vil egentlig være unødvendig dersom man holder god avstand, sa forsker i resistens- og infeksjonsforebygging hos FHI, Petter Elstrøm.

Elstrøm pekte samtidig på at vi i Norge er i en mangelsituasjon, noe som gjør at munnbind med god kvalitet må holdes i helsevesenet.

