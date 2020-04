SMITTEEKSPERT: Statsepidemiolog Andres Tegnell jobber i den svenske Folkhälsomyndigheten. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tegnell svarer Trump: – Man skal ikke ta det på alvor

USAs president Donald Trump sa natt til onsdag at «Sverige lider stort». Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell avfeier kritikken.

Nå nettopp

Under sin daglige pressekonferanse kom USAs president med et stikk retning Sveriges håndtering av corona-pandemien. På spørsmål om han hadde noen råd til ledere som ikke tok pandemien seriøst nok eller som trodde på «social distancing» svarte han slik:

– Det er ikke så mange ledere i verden som er det. Om man ser ut i verden har de som var det, nå begynt å stenge ned. Storbritannia er et eksempel på det. Så snakker man om Sverige, men Sverige lider stort. Dere vet det, sant? Flokken, de kaller det flokken. Men Sverige lider stygt. Det er en måte å gjøre det på, men alle har fulgt med på hverandre, og så langt har nesten alle land gjort som oss, sa Trump.

– Fortsatt stor kapasitet

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell tar imidlertid kritikken med knusende ro, og slår tilbake mot den amerikanske presidenten.

– Man skal ikke ta det på alvor, sier han i et intervju med SVTs «Morgonstudion» onsdag morgen.

Han påpeker at situasjonen for helsevesenet i New York er tøffere enn den er for helse i Sverige, ettersom det allerede er kamp om både smittevernsutstyr og plasser for pasientene i den amerikanske storbyen.

– Det er selvfølgelig veldig vanskelig i Sverige, ikke minst i helsetjenesten, men sammenlignet med situasjonen i New York fungerer det fremdeles veldig bra i Sverige. Vi i Sverige har det vanskelig og slitsomt, men vi har fremdeles plass til alle og vi har fortsatt stor kapasitet igjen i intensivomsorgen som ikke har måttet blitt utnyttet, fortsetter han.

les også Annerledeslandet Sverige: Her er de kongelige ute blant folk

Om lag 400.000 amerikanere er så langt bekreftet smittet av coronaviruset og rundt 13.000 er døde, ifølge VGs oversikt onsdag.

«Flokkimmunitet»

Tegnell reagerer også på at Trump ikke ser ut til å ha forstått begrepet «flokk» som i «flokkimmunitet», altså når tilstrekkelig mange i befolkningen har antistoffer i kroppen slik at en sykdom ikke sprer seg.

– Jeg vet ikke hva han mener med det, men vi som jobber med infeksjonssykdommer vet jo at den her typen av sykdom fortsetter å spre seg til vi har nådd en immunitet i befolkningen. Noen annet måte å få stopp på den finnes ikke, sier Tegnell i intervjuet.

Se Trumps Sverige-uttalelse her:

Sverige har fått mye oppmerksomhet fordi de har valgt en annen strategi i kampen mot spredningen av corona enn de fleste andre land. Statsepidemiolog Anders Tegnell har blitt frontfiguren for den svenske strategien.

I forrige uke skrev VG at svenskene fremdeles sitter på restauranter, barer og hos frisøren, i motsetning til de fleste andre land i Europa. På byen i Stockholm festet folk tett i helgen.

Da VG møtte Tegnell svarte han at årsaken til at det fremdeles er tillatt er at det ikke er der den stor smittespredningen skjer.

– Det finnes undersøkelser fra Kina og andre land som viser at den store smittespredningen skjer hjemme i familien, mellom personer som har symptomer og friske personer. Ikke når du sitter på kafé eller hos frisøren, svarte Tegnell VG.

Onsdag formiddag er 7693 svensker bekreftet smittet av coronavirus. 591 personer har dødd.

Publisert: 08.04.20 kl. 10:20

Les også

Fra andre aviser