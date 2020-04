HERJER: Brannene herjer i området rundt det forlatte kjernekraftverket i Tsjernobyl. Foto: VOLODYMYR SHUVAYEV / AFP

Skogbrannene i Tsjernobyl nærmer seg atomkraftverket

I over en uke har brannmannskaper kjempet mot flammene rundt Tsjernobyl. Nå nærmer brannene seg det forlatte atomkraftverket nord i Ukraina.

Brannene er nå kilometer unna der det farligste avfallet er lagret ved den forlatte byen Pripyat, rundt ti mil nord for hovedstaden Kiev.

– Vi har jobbet i hele natt og gravd grøfter til å bremse brannen rundt anlegget for å beskytte det fra flammene, sier Kateryna Pavlova i de ukrainske myndighetene ifølge BBC.

Videre sier hun at hun ikke kan si at brannen er under kontroll.

Miljøeksperter er bekymret på grunn av radioaktiviteten i området. Det er målt 16 ganger så høy radioaktivitet som det som er normalt, og det er fryktet at radioaktiv aske kan føres opp fra bakken, skriver NTB.

Myndighetene på sin side hevder radioaktiviteten i området ikke er høyere enn normalt.

– Situasjonen er kritisk, skriver turoperatøren Yaroslav Yemelianenko på Facebook, sammen med en video fra området.

FRYKTER ØKT RADIOAKTIVITET: Brannene kan føre til at radioaktiv aske kan føres opp fra bakken. Foto: YAROSLAV YEMELIANENKO / EPA

I 2018 besøkte rundt 70.000 turister Pripyat, og tallene steg etter den populære HBO-serien om Tsjernobyl-ulykken. Det er ikke lov til å bo nærmere enn 30 kilometer unna atomkraftverket.

Det er flere branner i området, og ifølge Reuters er de to største henholdsvis 34.000 og 12.000 hektar.

Mer enn 300 brannmenn kjemper mot flammene, som ifølge politiet startet 4. april.

Det er 34 år siden en av fire reaktorer i kjernekraftverket i Tsjernobyl eksploderte. Eksplosjonen var så kraftig at reaktortaket ble blåst av.

I tiden som fulgte ble store områder i nærheten forgiftet av livsfarlige radioaktive stoffer. Norge var det landet utenom Sovjetunionen som mottok mest radioaktivt nedfall etter ulykken på grunn av vind- og værforhold.

Fortsatt er det umulig å si hvor store skader atomulykken forårsaket. Det offisielle tallet på døde fra ukrainske myndigheter er 32 som akutt følge av radioaktiv stråling, mens Verdens helseorganisasjon opererer med 56, men senvirkningene er mange og alvorlige, og anslagene på dødsfall som kan kobles til radioaktivitet fra Tsjernobyl-anlegget strekker seg opp mot flere hundre tusen.

Publisert: 14.04.20 kl. 04:32

