FELTSYKEHUS: Slik ser feltsykehuset utenfor Östra sykehus i Gøteborg ut. Pasientene kommer inn i teltet fra sykehuset via en sluse og gjennom en korridor, forklarer kaptein i det svenske forsvaret, og sjef for det andre sykehuskompaniet Henrik Wigren til Expressen. Foto: Thomas Johansson, Aftonbladet / TT

Åtte pasienter innlagt på feltsykehus i Gøteborg

Lørdag ble åtte pasienter med coronavirus behandlet på intensiven i de grønne teltene som er satt opp av det svenske forsvaret utenfor Östra sykehus i Gøteborg.

For drøyt to uker siden sto feltsykehuset som har fått navnet IVA Kronan klart, fullt utrustet for å kunne bli tatt i bruk når antallet corona-smittede skulle øke.

De første pasientene ble tatt imot onsdag i påskeuken.

– Etter det har antallet pasienter økt hver dag, og nå behandles åtte pasienter der. Vi regner med å motta fire til i løpet av dagen, sier operasjonsleder for IVA Kronan Henrik Sundeman til Expressen lørdag.

Fra starten av er det 20 plasser på intensiven på feltsykehuset. Det er fem moduler som er satt opp i et til sammen 25 meter langt telt. Hver modul kan ta imot fire pasienter.

Sundeman forklarer videre til Expressen at grunnen til at de har tatt i bruk ikke er fordi intensivplassene er fulle inne på sykehuset.

– Vi har plasser innomhus, men de er spredd på ulike steder. Nå får vi synergier som er unike i teltet. Det er mye enklere og mer systematisk, sier Sundeman til avisen og legger til:

– Nå når vi befinner oss i en påskehelg og det gjelder å ekspandere kjapt er det personalressursen som er begrenset. Det løser vi best i teltet.

PÅ INNSIDEN: Her kan man se hvordan en modul ser ut på innsiden av feltsykehuset. Foto: Thomas Johansson, Aftonbladet / TT

Publisert: 11.04.20 kl. 19:20 Oppdatert: 11.04.20 kl. 19:46

