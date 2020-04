Coronarammede Wuhan åpnet igjen med gigantisk lysshow

Etter 76 dager i «lockdown» starter byen Wuhan å løfte på restriksjonene som følge av coronaviruset.

Ved midnatt (lokal tid) 8. april åpnet den kinesiske byen igjen med en brak. Et voldsomt lysshow på bygningene og en nedtelling som er Times Square verdig.

23. januar ble Wuhan stengt for all inn- og utreise, og siden har det vært svært stille i byen med 11 millioner mennesker.

På tidspunktet ble dette sett på som et ekstremt tiltak, men flere land og regioner har fulgt i samme spor siden.

Noen tiltak ble allerede lettet for halvannen uke siden, da myndighetene tillot innreise til byen.









MARKERT ÅPNING: Gjenåpningen av Wuhan ble markert med et stort lysshow.

Det første episenteret

Det var på det lokale sjømatmarkedet Huanan hvor det første tilfellet av coronaviruset ble sporet til. Derfor ble byen kalt det første episenteret for pandemien – som nå har spredd seg verden rundt.

Tilsammen har 3340 mennesker omkommet og 82.930 er bekreftet smittet av viruset i Kina, i følge VGs oversikt.

Hubei-provinsen, hvor Wuhan ligger, har stått for den desidert største andelen med 3212 døde og 67.803 bekreftet smittede, ifølge Googles statistikk.









FÅR RETURNERE: Som en delvis gjenåpning av Wuhan, fikk folk reise til byen allerede for noen uker siden.

Fortsatt langt igjen

Til tross for at hverdagslivet for mange av innbyggerne begynner å komme tilbake, er det fremdeles en lang vei igjen til alt går tilbake til normalen.

Innbyggere kan forlate byen dersom de fremviser bevis på en statlig styrt app om de er i risikogruppen, har vært smittet eller om de har vært i kontakt med noen smittede, skriver New York Times.

Mange bedrifter har fremdeles mange restriksjoner, og skoler er også stengt inntil videre, skriver avisen videre.

