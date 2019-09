PÅ PLASS: Brasils president Jair Bolsonaro på vei inn til FN mandag morgen amerikansk tid. Foto: YANA PASKOVA / X06763

Bolsonaro gikk i strupen på verdenslederne

NEW YORK (VG) Brasils president Jair Bolsonaro brukte talerstolen i FN til å gå i strupen på verdenslederne og det han kaller propaganda om Amazonas.

Mandag var han blant de første talerne under åpningen av FNs hovedforsamling i New York.

Bolsonaro, som tidligere har avvist å anerkjenne branner og avskoging i Amazonas som et problem, gjentok budskapet:

– Amazonas er ikke i ferd ikke ødelagt, og er ikke i ferd med å bli konsumert av branner, slo han fast.

Han mener verdenslederne har misforstått:

– Det er feil å si at Amazonas er en verdensarv. Det er feil at Amazonas er verdens lunger. I stedet for å legge det til grunn, gikk de med på medias fortelling med en kolonialistisk mentalitet. De respekterte ikke vår grunnleggende verdi: vår suverenitet.

Verdens øyne har i lang tid vært rettet mot Brasil. Mandag inviterte flere land, med Frankrikes president Emmanuel Macron i spissen, til et eget møte om regnskogen. Bolsonaro, som tidligere har avvist hjelp fra G7-landene, var ikke til stede.

Til tross for ordkrigen mellom de to lederne, understreket Macron overfor VG at han ønsket Bolsonaro velkommen.

– Propagandakrig

Bolsonaro svarte i stedet med å antyde at urfolk blir brukt som maskoter for verdenssamfunnet.

– Urfolk har sin egen måte å se verden på. Synet til én urfolksleder representerer ikke meningen til alle urfolk. Noen av dem har blitt brukt som manipulative verktøy av utenlandske regjeringer som en del av propagandakrigen. Uheldigvis har en del i Brasil, støttet av NGO-er, behandlet indianere som om de er hulemennesker.

Bolsonaro mente å ha bevis for dette, og leste opp et brev som, ifølge presidenten, var skrevet av en gruppe urfolk som driver med jordbruk. Bolsonaro hevdet også at skogbranner er en del av urfolks kultur.

– De sensasjonelle angrepene vi har fått på grunn av brannene i Amazonas, har ført til økt patriotisme, slo han fast i FN.

Det er ikke første gangen Bolsonaro angriper urfolks rettigheter i Brasil. Han har tidligere tatt til orde for å åpne flere områder for industri, og har hevdet at mange av reservatene er strategisk plassert.

Samtidig har urfolksledere i Brasil kritisert Bolsonaro for å føre en kolonialistisk politikk. I et åpent brev publisert i forkant av FN-møtet, gikk 16 urfolksledere i Xingu-området ut mot presidenten, skriver The Guardian.

Den brasilianske presidenten presenterte det han kalte «et nytt Brasil» som var bygget opp igjen etter sosialismen.

Han skrøt også av å ha fått til viktige handelsavtaler.

– I løpet av åtte måneder har vi fått til de største handelsavtalene i landet, sa Bolsonoro, og viste til blant annet Mercosur-avtalen, som Norge er med i.

Advarte om væpnet konflikt

Verdenslederne er i dag samlet til åpningen av FNs 74. generalforsamling.

Generalsekretær António Guterres advarte i sin åpning mot en væpnet konflikt i Gulfen.

– De siste angrepene mot Saudi-Arabia er totalt uakseptable. En liten feilberegning kan føre til en stor konfrontasjon. Vi må gjøre alt vi kan for å fremme fornuft og tilbakehold, sa Guterres da han åpnet FNs hovedforsamling.

Han oppfordret også medlemslandene til å respektere flyktningers rettigheter og styrke klimainnsatsen.

Senere i dag skal også Storbritannias Boris Johnson tale til FN. Han er under sterkt press etter at britisk høyesterett i dag kom frem til at oppløsningen av parlamentet var ulovlig.

Statsminister Erna Solberg holder sitt innlegg fredag, men satt i salen i dag sammen med resten av den norske delegasjonen.

BARE KVINNER: Statsminister Erna Solberg, utenriksministeren Ine Marie Eriksen Søreide, FN-ambassadør Mona Juul på plass før debatten. Stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Ingjerd Schou og Linda Helleland var også der. Dermed er det, ifølge FN-delegasjonen, første gang Norges plasser i salen utelukkende er fylt av kvinner. Foto: SMK

