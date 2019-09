MØTE: Erna Solberg sammen med Abdel Fattah al-Sisi i møte under FNs generalforsamling i New York forrige mandag. Foto: Egyptiske myndigheter

Samtidig som Egypts president fengslet tusener, snakket Erna om økt samarbeid i møte

Denne uken ble 2000 mennesker, inkludert professorer, advokater og journalister arrestert av Abdel Fattah al-Sisis regime. Samtidig skal Erna Solberg, ifølge egyptiske myndigheter, ha sagt til Sisi at landet spiller «en viktig rolle for stabiliteten i Midtøsten».

Den norske statsministeren tok ikke opp massefengslingene i landet - som pågikk på samme tidspunkt som de to statslederne møttes. Solberg tok heller ikke opp andre aspekter av den svært kritiske menneskerettighetssituasjonen i landet.

Det bekrefter Statsministerens kontor overfor VG.

Samtidig frykter ledende egyptiske menneskerettighetsforskjempere at mangel på kritikk av president Sisi fra andre statsledere nå, gir ham et grønt lys til å fortsette den omfattende undertrykkelsen i Midtøstens mest folkerike land.

Møtet mellom Erna Solberg og Abdel Fattah al-Sisi fant sted mandag i New York, under FNs generalforsamling - og er ikke tidligere omtalt i norske medier.

Samme dag som de to møttes, var det egyptiske regimet i gang med en massepågripelse av landets opposisjonelle. Siden fredag i forrige uke, da det brøt ut svært sjeldne demonstrasjoner rettet mot Sisi i flere byer i Egypt, er over 2000 mennesker arrestert.

TROSSET FORBUD: En demonstrant fotografert på Tahrir-torget i Kairo forrige fredag. Foto: AMR ABDALLAH DALSH / Reuters

Ikke siden Sisi offisielt ble innsatt som president i 2014 har flere blitt arrestert på så kort tid.

Dagen før møtet i New York, ble blant annet en prominent menneskerettighetsadvokat pågrepet og bortført i en minivan, mens hun var på jobb for å hjelpe andre arresterte.

Slik beskriver Egypt møtet

Egyptiske myndigheter omtaler i en uttalelse mandagens møte slik:

«Den norske statsministeren fremhevet Egypts avgjørende rolle i å bevare stabiliteten i Midtøsten, og hun uttrykte landets ønske om å øke og styrke samarbeidet med Egypt.»

Sisi og Solberg skal ha diskutert muligheter for økt samarbeid om turisme, handel, energi, fiske, logistikk og olje, ifølge egypterne.

Flere egyptiske medier, som Sisis regime har kontroll over, har også omtalt møtet.

Amnesty: - Tett på en skandale

VG snakket lørdag med generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs.

– Hvis Erna Solberg nylig har hatt samtaler med Sisi uten å ta opp de grove overgrepene som foregår i Egypt akkurat nå, er det tett på en skandale, sier han og fortsetter:

– Enda verre er det hvis hun akkurat nå har tilbudt tettere samarbeid uten betingelser. Det vil i så fall Sisi kunne oppfatte som om norske myndigheter gir ham fritt leide til å bruke grov vold mor demonstranter, fengsle hundrevis for å bruke ytringsfriheten og stenge medier som BBC på nett.

HER STARTET DET: Forrige fredag tok et mindre antall demonstranter til gatene flere steder i Egypt. Det førte til massearrestasjoner i mange av landets byer i uken som fulgte. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / X02738

Statsministerens kontor: Dette snakket de om

Lørdag sendte VG en rekke spørsmål til statsminister Erna Solberg, som for øyeblikket fortsatt befinner seg i New York.

VG ønsket å vite hva som ble sagt i møtet, om egypternes fremstilling av samtalen var korrekt, om Solberg tok opp massefengslingene denne uken, og om Egypt anses som en viktig samarbeidspartner for Norge. Vi ønsket også å vite hvordan Solberg omtalte den siste utviklingen i Egypt overfor Sisi.

Kommunikasjonsrådgiver ved Statsministerens kontor, Tor Borgersen, svarer ikke direkte på alle spørsmålene.

Han sier at Solberg hadde et kort møte med Egypts president, og at utgangspunktet for møtet var at Egypt har formannskapet i Den afrikanske union.

– Tema for samtalen var regionalt, om utviklingen innen fredsprosessen i Midtøsten. Solberg tok i den sammenheng også opp betydningen av samarbeid på områder der landene har felles interesser, særlig i Palestina og utviklingen i Gaza.

Han sier videre at statsministeren var «tydelig på at Norge ønsker stabilitet i Gulf-regionen og oppfordret til å avstå fra handlinger som kan forverre situasjonen». Det ble også diskutert mulighet for mer samarbeid med Den afrikanske union, «blant annet innen havspørsmål».

I NEW YORK: Abdel Fattah al-Sisi fotografert under FNs generalforsamling denne uken. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Vedvarende grusomhet»

Etter at Sisi tok makten i et militærkupp i 2013 har hans regime slått hardt ned på all opposisjon, forbudt demonstrasjoner, fengslet aktivister og opposisjonelle, og stengt uavhengige medier og nettsteder.

Magasinet Foreign Policy beskriver Sisi som den mest brutale lederen i Egypt i nyere tid. «Egypt har sett forferdelig undertrykkelse under Nasser, Sadat og Mubarak, men ingen ting kan måle seg med dagens vedvarende grusomhet» skriver de.

Å demonstrere mot regimet i Egypt har siden Sisi tok makten vært sett på som svært farlig.

I tillegg til de over 2000 arresterte egypterne, er også seks utlendinger denne uken arrestert på Tahrir-plassen sentralt i Kairo, siktet for «spionasje».

Over 500 nettsteder er stengt i landet den siste uken, inkludert BBC, som rapporterte fra demonstrasjonen forrige fredag. Flere sosiale medier er også forsøkt stengt, blant annet Facebook Messanger, og minst tre journalister er fengslet.

Under FNs generalforsamling denne uken ga Donald Trump sin fulle støtte til Sisi, som den amerikanske presidenten nylig kalte «hans favoritt-diktator».

ALLIERTE: Egypts president Sisi holder i en lysende globe sammen med kongen av Saudi-Arabia, Malania Trump og Donald Trump. Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

