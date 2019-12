INTERNASJONAL ERFARING: Kokkeelev Bettina Johansen (17), lærer Bengt Stokvold og lærling Sovannchanleakena Srey (29) synes det er flott å få vist frem norsk tradisjonsmat i Russland. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Sanksjoner til tross: Norsk juleribbe med russisk gris

MURMANSK, RUSSLAND (VG) Finnmarkinger valfarter over russergrensen for norsk julemat. Ribbe er best på russisk, mener de.

Det har gått mer enn fem år siden innføringen av sanksjonene som gjorde at norske matvarer som laks og ost ikke er å finne i butikkene i Russland.

Men kreative øst-finnmarkinger lar ikke storpolitikken stoppe dem i å lage en skikkelig norsk matfest i Russlands nordligste storby.

Når kokkeelevene ved Kirkenes videregående skole inviterer til julebord i Murmansk, bugner det av pinnekjøtt, medisterkaker, laks og bløtkake med «god jul» sirlig skrevet over marsipanlokket.

Men stjernen er ribba, laget med kjøtt som er 100 prosent russisk.

– Svinekjøttet vi får her er faktisk mye bedre enn det vi får i Norge. Det er feitere, slik det var før i tida. Den norske ribba har blitt så mager de siste årene, sier kokkelærer Bengt Stokvold til VG, mens elevene piler rundt han med serveringsfat.

STJERNA: Det russiske svinekjøttet gir en svor som er sprøere og bedre enn norsk kjøtt, mener kokkene. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Norsk fest best i Russland

De fleste av juleborddeltagerne er nordmenn som har kjørt drøye tre timer fra Kirkenes, via grensestasjonene, for å ta seg en skikkelig norsk fest i Russland.

Dette er åttende år på rad at kokkelinjen på Kirkenes videregående skole inviterer til Park Inn Radisson-hotellet i Murmansk sentrum. For elevene er utvekslingen, som også innebærer at russiske elever får jobbe ved hoteller i Kirkenes, en verdifull internasjonal erfaring.

– Vi møter nye folk og mattradisjoner, og det er bra når jeg håper å kunne få jobb i utlandet senere, sier Bettina Johansen (17), med stor kokkelue og en kransekake mellom hendene.

De 90 plassene ble fort fylt opp. Fisker Eivind Guttorm fra Tana er med for femte gang.

– Her treffer jeg kompiser hjemmefra. Det er jo bare en liten kjøretur for oss, og her er maten nydelig, drikkevarene ubegrenset, og det er mye billigere enn i Norge, sier en tilfreds Guttorm mellom serveringene.

Eggeplomme-utfordring

Pinnekjøttet er det eneste av mat som kokkene tar med fra Norge. Siden kjøttet er behandlet, er det ifølge arrangørene tillatt i henhold til tollregler å ha med 15 kilo per person, noe som rekker i massevis når de er åtte elever og tre lærere i reisefølget.

Men det kan være en utfordring å dekke et koldtbord i utlandet med retter som nordmenn kjenner godt.

– Eggene har mye blekere plomme her. Når vi lager majones og eggerøre, tilsetter vi litt matfarge for at resultatet skal ligne på det man får hjemme, forteller lærer Stokvold.

Fakta: Sanksjonene mot Russland: EU innførte de økonomiske sanksjonene 31. juli 2014 som en reaksjon på Russlands annektering av Krim-halvøya og Russlands rolle i den væpnede konflikten i Ukraina.

Sanksjonene har siden den tid blitt utvidet og forlenget flere ganger.

Dagens sanksjoner er hovedsakelig rettet mot finansbransjen, energisektoren og forsvarsindustrien i Russland.

Russland har svart med å legge ned forbud mot import av grønnsaker, frukt, kjøtt, fisk og meieriprodukter fra EU, USA, Canada, Norge og Australia. (Kilder: regjeringen.no, High North News)

Storbyferie

Høylytte og feststemte nyter en vennegjeng på ti damer fra Sør-Varanger norsk mat og russisk drikke, og er ikke tunge å be når det russiske bandet spiller opp til dans.

Damene liker å kunne ta seg et storby-avbrekk fra hverdagen, og har tilbrakt dagen på spa før kveldens middag.

Lisbeth Rønning bekrefter arrangørenes påstand.

– Ribba her er den beste jeg har smakt! Svoren er sprø helt gjennom, sier Rønning fornøyd.

ALLSANG: At bandet synger på russisk, hindrer ikke nordmennene i å stemme i med stor entusiasme. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

