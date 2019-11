SAVNET: Søket etter Wilma Andersson fortsetter for fullt. Foto: PRIVAT

Søket etter Wilma (17) fortsetter – flere hundepatruljer deltar

Det er nå over en uke siden noen sist så svenske Wilma Andersson (17). Lørdag har flere hundepatruljer blitt satt inn i søket i Uddevalla.

Fredag ble Anderssons 22 år gamle kjæreste varetektsfengslet, etter at han tidligere denne uken ble pågrepet mistenkt for å ha drept 17-åringen.

Et stort antall frivillige søker fremdeles etter tenåringen som ble meldt savnet forrige lørdag. Da hadde ingen sett eller hørt noe fra henne siden torsdagen, to dager tidligere.

På dette tidspunktet bodde hun hos kjæresten sin. Siktede nekter straffskyld.

Aftonbladet er lørdag på plass i Uddevalla, hvor søket fremdeles pågår med uforminsket styrke.

Gjennomsøkte naturreservat

Ifølge den svenske avisen har enda flere frivillige meldt seg til organisasjonene FIKK og Missing People for å delta i leteaksjonen. I tillegg har flere hundepatruljer blitt satt inn i søket i helgen.

DELTAR: En rekke hundepatruljer er satt inn i søket. Foto: Robin Lorentz-Allard, Aftonbladet

Sammen med politiet har letemannskap finkjemmet en rekke områder i og rundt Uddevalla for spor. Lørdag har blant annet naturreservatet Unda like utenfor byen blitt gjennomsøkt av en rekke hundepatruljer - både inne i skogen, langs veier, gangstier og lands strandkanten.

Det har også blitt søkt med drone.

– Det berører oss alle. Det merker vi også på alle som tar kontakt med oss, sier politiets pressetalsperson, Anna Göransson, til Aftonbladet.

INGEN SPOR: 17-åringen er sporløst forsvunnet. Foto: Robin Lorentz-Allard, Aftonbladet

Preger hele byen

Flere av innbyggerne har lørdag tent lys for 17-åringen på Kungstorget i Uddevalla. Aftonbladet beskriver en preget stemning, der man frykter det verste.

De frivillige avisen har snakket med sier at de regner med at enda flere personer vil komme for å bidra i løpet av helgen, og at de ikke vil slutte å lete før 17-åringen er funnet.

Hverken politiet eller familien har gitt opp håpet om at Wilma kan være i live, selv om det omtales som en kamp mot klokken dersom man skal ha håp om at hun lever.

PREGET: En rekke personer strømmer til Kungstorget i Uddevalla og tenner lys for den savnede tenåringen. Foto: Robin Lorentz-Allard, Aftonbladet

Ifølge Aftonbladet har politiet fått inn en rekke tips, men så langt er de ikke noe nærmere en forklaring på hvor Andersson er eller hva som har skjedd med henne.

– Politiet har sammen med påtalemyndigheten kommet fram til at det er mye som tilsier at Wilma Andersson har blitt utsatt for noe kriminelt, skrev politiet på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

LETER: Politiet bruker blant annet drone i søket etter Wilma Andersson. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

I løpet av den siste uken har det ifølge svenske medier blitt funnet klær som ligner på Anderssons klær. Det er så langt ikke bekreftet at funnet kan settes i sammenheng med forsvinninger.

I et brev fredag takket familien til den savnede svenske jenta de frivillige som er med og leter etter henne.

«Vi vil at Wilmis skal komme hjem. Vi savner deg og vi kommer aldri til å slutte å lete», skriver familien i brevet som Aftonbladet har gjengitt innholdet fra.

Publisert: 24.11.19 kl. 02:11

