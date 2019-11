SAVNET: Wilma Andersson (17). Foto: PRIVAT

Wilma-forsvinningen: – Mistanken er styrket

En samlet bedømmelse gjør at politiet mener mistanken om at Wilma (17) er utsatt for noe kriminelt, er styrket.

For mindre enn 10 minutter siden

Wilma Andersson (17) har vært savnet fra Uddevalla i Sverige i snart to uker. Hun ble sist sett torsdag 14. november.

Det har vært massiv leting etter den savnede tenåringen siden hun formelt ble meldt savnet søndagen tre dager etterpå. Da hadde faren hennes allerede skjønt at noe var galt, fordi han ikke fikk tak i henne, forteller et familiemedlem til Expressen.

Både politiet og flere hundre frivillige har bidratt. Politiet mistenker at hun er blitt drept. Wilmas kjæreste sitter i varetekt og er hovedmistenkt i saken.

Wilma bodde hos kjæresten på tidspunktet hun forsvant. I tillegg ble en person pågrepet søndag og avhørt. Han er mistenkt for å ha bidratt til en kriminell handling. Mannen ble løslatt, men mistanken mot ham står.

– Har gjort flere funn

– Flere funn har blitt gjort i etterforskningen – men hvorvidt de er interessante eller ikke kan jeg ikke gå inn på, sier påtaleansvarlig Caroline Fransson på en pressekonferanse torsdag.

Bilen det tidligere ble kjent at politiet har tatt beslag i, er en svart SUV. Fransson sier at det også er tatt beslag i flere ting, uten å kommentere det ytterligere. Fra før er det kjent at en sko, et par briller og en kåpe er funnet – uten at det er sikkert at disse kan kobles til Wilma.

– Å finne Wilma er fortsatt veldig viktig. Men min bedømmelse er at mistankene er styrket, sier hun.

– Det er blant annet resultat av tekniske undersøkelser som styrker mistanken, men jeg kan ikke gå mer inn på det. Det er en samlet bedømmelse, sier hun.

Begrenser søket

Tidligere denne uken ba politiet i Uddevalla folk lete i båter og skjul. Da ble det også kjent at politiet har tatt beslag i en bil.

– Nå blir politiets fokus i letingen å basere seg på det som kommer frem av etterforskningen og eventuelle tips som kommer inn, sier politiets Lars Eckerdal på pressekonferansen.

Han forteller at politiet har fått mange tips, og takker allmennheten for at de har fått lett gjennom store områder. Store deler av Uddevalla kommune er lett gjennom.

Politiet har blant annet brukt hunder, sjøpoliti, droner og militær hjelp i søket. De har avhørt rundt 500 personer og banket på mange dører, sier Eckerdal.

– Vi er fortsatt interessert i tips som kan sees i sammenheng med Wilmas forsvinning, sier han.

Publisert: 28.11.19 kl. 11:48

Mer om