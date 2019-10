PRIVAT JET: Jennifer Lopez og mannen Marck Anthony ankommer Puerto Rico i sin private jet i 2007. Foto: Andres Leighton / AP

Disse kjendisene forurenser 10.000 ganger mer med fly enn en vanlig person

Verdens rikeste mann, Bill Gates, forurenser 10.000 ganger mer med fly, enn vanlige folk. En forsker har kartlaget flyreisene til ti verdenskjendiser. Han mener de bør flyskamme seg.

Professor Stefan Gössling ved universitetet i Lund i Sverige, har brukt Twitter, Instagram og Facebook til å kartlegge hvor Bill Gates, Emma Watson, Jennifer Lopez, Karl Lagerfeld, Mark Zuckerberg, Meg Whitman, Oprah Winfrey, Andre Schürrle, Felix von der Laden og Paris Hilton reiste med fly i 2017. Kun reiser de selv har oppgitt, er tatt med, og bare de som er foretatt med fly.

PÅ BESØK: Mark Zuckerberg var invitert til middag i Elysee palasset i Paris. Foto: Liewig Christian/ABACA / ABACA

Andre reiseformer, og kostnaden ved flere boliger, er f.eks. ikke inkludert. Det betyr at det reelle utslippet er enda høyere.

Forskningsrapporten laget av professor Stefan Gössling ved universitetet i Lund i Sverige, viser at enkeltmennesker gjennom sin livsstil, kan stå for helt enorme utslipp av kulldioksid. Dermed må de også ansvarliggjøres, mener han.

Få ødelegger mye

Gösslings kartlegging viser en enorm forskjell i karbonutslipp mellom rike og fattige mennesker. I 2018 slapp et menneske ut i gjennomsnitt 5 tonn CO₂ til sammen, flyreiser utgjorde 115 kg.

– De fleste mennesker i verden flyr aldri, så dette gjennomsnittet er skapt av svært store utslipp fra den rikeste delen av verdens befolkning.

Å fly er den mest energiintensive aktivitet et menneske kan gjøre. Bill Gates slipper ut minst 1600 tonn CO₂ årlig- bare fra kjente flyturer alene, påpeker Gössling i sin forskningsrapport.

PARIS: Emma Watson poserer i Paris under moteuken der i 2017. Foto: Michel Euler / TT NYHETSBYRÅN

Professoren tok utgangspunkt i Paris-avtalens mål om å stabilisere global oppvarming på 2 grader celsius, og at de land som slipper ut mest, må bidra mer til reduserte utslipp.

Kan vi skylde på kjendisene?

Han ønsket å finne ut hvilken betydning det har at noen enkeltindivider har ekstremt store utslipp, og hvor mye av byrden med å begrense utslipp som kan legges på dem. Allerede vet vi at de 10 prosent rikeste i verden, står for halvparten av klodens karbonutslipp.

– De enorme utslippene til de ti kjendisene jeg har valgt ut, antyder at en svært liten del av menneskeheten står for en betydelig del av den globale oppvarmingen. Dette kan antagelig overføres fra kjendisene til mange økonomisk, kulturelle og politiske eliter, sier Gössling.

Bør de føle flyskam?

– Skam er psykologisk vanskelig. Men flyskam er egentlig ikke noe annet enn et speil. Hvis man skammer seg, er man jo klar over at man gjør noe man ikke burde gjøre. I stedet for å forkaste skamfølelsen, kan man tenke over om man kan gjøre noe annerledes, og det kan jo de fleste. Flyskam er positivt, fordi det tvinger oss til å fundere over våre sosiale og moralske normer, mener Gössling.

Han er enig med Greta Thunberg i at «Jo større klima-avtrykk du setter, jo større er ditt moralske ansvar».

– For å redusere utslipp, er det på tide å ansvarliggjøre enkeltindivider som slipper ut enormt mye, samtidig som de viser den livsstilen som positiv i sosiale medier, sier Gössling til VG.

Seniorforsker Borgar Aamaas ved CICERO mener det som regel er en klar sammenheng mellom rikdom, forbruk og dermed utslipp.

– Altså er det kanskje ikke at de er kjendiser som gjør at de har store utslipp, men at de er rike. Flere av de har også jobber for internasjonale selskaper eller som krever mye kontakt med folk ulike plasser. Da er det heller ikke så rart at de flyr mye, sier han.

Aamaas er ikke begeistret for begrepet flyskam, men mener man gjerne kan tenke gjennom hvordan man kan redusere utslippene sine i hverdagen.

VERSTING: Bill Gates reiser verden rundt med fly. Her fra Tokyo i 2018, der han snakket om å gjøre planeten til et bedre sted. Foto: Eugene Hoshiko / TT NYHETSBYRÅN

Personlig ansvar

Å fly mye har lenge vært uttrykk for en ønsket livsstil og sosial status for mange.

– Kjendiser er særlig ansvarlige for å bringe disse sosiale og moralske normene videre, når de gjennom sosiale medier viser sine glamorøse reiser over hele kloden som noe attraktivt, mener forskeren.

De ti kjendisene inkludert i studien, har til sammen 170 millioner følgere bare på Instagram.

GJEST: Oprah Winfrey var gjest i Prins Harry og Meghan Markle bryllup i London i 2018. Foto: IAN WEST / POOL

Hvorfor er det så viktig hva disse rike, kjente menneskene gjør og hvordan de reiser?

– Rike mennesker er ofte beundret. Ofte fordi de skaper en merverdi for samfunnet, enten det å finne opp Microsoft eller være flinke i sport eller til å synge. Sosiale medier har gjort det mulig for oss å være med på disse beundrede menneskenes livsreise. Vi ønsker ofte å etterligne livsstilen til dem vi beundrer

Gjennom skolestreiker for klima og Greta Thunbergs bevegelse, stilles det spørsmål om hva som er normalt å konsumere. Flyreiser sees av mange på som ødeleggende – og noe man bør skamme seg over. Fokus på forbruk utfordrer oss til å leve innenfor et personlig utslippsbudsjett.

– Kanskje kan nettopp det være en kraftfull måte å oppnå endringer i både politikk og produksjon på, mener Gössling.

Flyr for en god sak

Kan man ikke si at Bill Gates og andre flyr mye i den gode saks tjeneste?

– Det er et poeng. Det er samfunnet som avgjør om noen skal ha rett til å forbruke mer, selv om man må huske at andre dermed må forbruke mindre. Det er grunnen til at vi må ha en diskusjon om hvilke reiser som faktisk er viktige.

Hadde det hjulpet om de som bruker privatfly byttet til rutefly?

– Helt klart. Bare fra økonomi til førsteklasse er det nesten dobbelt så store utslipp. Med privatfly kan du gange med ti, minst.

I rapporten har Gössling delt inn kjendisene i typer. Det er de som gir blaffen i klima og de som ikke bryr seg om sitt forbruk. Så er det dem som bryr seg om klima, men ikke endrer livsstil, og til slutt de med livsstil som er bevisst på lavutslipp.

VELSIGNET: Greta Thunberg viste paven sitt klima-initiativ på Petersplassen i Roma i år. Foto: VATICAN MEDIENE HANDOUT / ANSA

Mener du kjendisene har et spesielt ansvar for å vise ansvarlighet i kraft av sine posisjoner?

– Absolutt. Bill Gates kunne jo brukt en brøkdel av sin formue på å starte en fabrikk for utvikling av syntetisk flybensin f.eks., mener Gössling.

Det har vært debatt om Gunhild Stordalen i EAT, som flyr verden rundt for å snakke om hvor viktig det er at vi må spise mindre kjøtt, blant annet. Hvis man skal spre det gode budskap til flest mulig, må man ikke da kunne fly mye?

– Jeg synes det blir helt feil. Vi som fremsnakker annerledes forbruk og livsstil, må jo selv være troverdige, påpeker Gössling.

Selv flyr han minst mulig, har et hus som produserer mer energi enn det forbruker, kjører ikke bil, spiser vegetarisk.

– Men det er ikke bra nok. Vi som hele tiden kritiserer andre, må i det minste forsøke å leve som Greta Thunberg.

