GJERNINGSMANNEN: Mannen bak synagoge-angrepet i Tyskland drepte to mennesker og skadet flere før han ble tatt hånd om av politiet. Foto: ANDREAS SPLETT / ATV-Studio Halle

Synagoge-angriperens angivelige plan sirkuleres på nettet

I det som skal være et elleve sider langt dokument som av flere tyske medier omtales som et «manifest», skriver det som skal være mannen bak synagoge-angrepet i Halle i Tyskland at han ønsket å utrydde jødene.

Nå nettopp







«Den beste dagen for handling burde være Yom kippur, siden til og med «ikke-religiøse» jøder ofte besøker synagogen på denne dagen», står det i dokumentet som skal være skrevet av gjerningsmannen og som nå sirkulerer på meldingstjenesten Telegram og ulike fora på nettet.

Tre dokumenter som beskriver motivasjonen bak angrepet og de ulike våpnene ble publisert på nettstedet Kohlchan, hevder Det internasjonale senteret for studier på radikalisering ved King’s College i London.

les også To drept i skyting ved synagoge i Tyskland – én gjerningsperson pågrepet

Tre av sidene inneholder bilder av skytevåpen og det som ser ut til å være hjemmelagde sprengladninger, lik dem han benyttet seg av under angrepet. En av dem har overskriften «Planen» og viser at gjerningsmannen i forkant av angrepene rekognoserte synagogen, som tirsdag huset mellom 70 og 80 personer i anledning Yom kippur.

Planen som fylte cirka en A4-side ble etterfulgt av en slags oppsummering for dem som ikke orket å lese hele: «Gå inn og drep alt. Improviser hvis noe går galt. Kjør vekk. Drep mer. Fortsett inntil alle jøder er døde ...».

Ville drepe jøder, muslimer og venstreorienterte

Gjerningsmannen filmet angrepet i en livestream via Twitch. Der innleder han med å introdusere seg som Anon (sannsynligvis kort for anonymous) og forteller at han ikke tror Holocaust fant sted.

Like etterpå forsøker han å ta seg forbi den stengte inngangsporten til synagogen – slik det står omtalt i dokumentet at han ville gjøre. 2200 personer så den 36 minutter lange videoen, ifølge AFP.

Mens han prøver å bryte seg inn til synagogen begår han også det første drapet, da han skyter det som ser ut til å være en tilfeldig forbipasserende kvinne flere ganger bakfra. Han skisserer flere uhyggelige måter å ta seg inn portene til synagogen i dokumentet, men da hverken kuler eller improviserte sprengladninger fungerer – gir han opp og setter seg i bilen.

les også Etter synagoge-angrepet: – Må gjøre rekrutteringen vanskeligere

Kort tid senere stopper han over veien fra en kebabrestaurant, rundt 600 meter unna det første åstedet. Han går inn på restauranten, skyter en person og forsvinner, før han senere kommer tilbake og fortsetter å skyte den samme mannen.

Én kvinne og én mann ble drept i angrepet, ytterligere to personer ble truffet av kulene til gjerningsmannen og måtte opereres for skuddskader ved universitetsklinikken i Halle tirsdag kveld, ifølge ARD.

Synagogen i Halle skal ha blitt utpekt som mål fordi det var «det nærmeste stedet med en høy populasjon av jøder» fra der gjerningsmannen oppholdt seg, og det står videre at han egentlig hadde tenkte å utføre et angrep mot en moské eller et Antifa-senter.

Publisert: 10.10.19 kl. 03:06







Mer om