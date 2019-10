KJEMPER: Regjeringen utsatte brexit-avstemningen, og Boris Johnson kan de neste dagene fortsette å kjempe for flertall for sin avtale. Foto: Reuters

Brexit-forvirret? Dette kan skje nå

Nok en gang kan Storbritannia måtte be om utsettelse av brexit, etter en dramatisk dag i underhuset. Hva betyr det? Her er «superlørdag» og veien videre enkelt forklart.

For første gang på 37 år samlet det britiske parlamentet seg på en lørdag for å stemme over statsminister Boris Johnsons brexit-avtale, derav «superlørdag».

Men hele avstemningen ble utsatt.

Underhuset vedtok nemlig et forslag fra Sir Oliver Letwin som innebærer at den britiske statsministeren må gjøre det han minst av alt ønsket: Å be EU om en utsettelse av brexit.

Dette er Letwin-forslaget HVA? Forslaget gikk ut på å utsette en godkjenning av brexit-avtalen til Boris Johnson inntil tilhørende nødvendig lovgivning er på plass.

HVORFOR? Letwin fremmet forslaget fordi han fryktet avtalen kunne bli vedtatt uten nødvendig tilhørende lovgivning, og at Storbritannia dermed ville ende opp med å forlate EU uten en fullstendig avtale.

HVA SÅ? Forslaget førte til at en tidligere lov, The Benn Act, trer i kraft. Loven tvinger Boris Johnson til å be EU om en brexit-utsettelse på tre måneder dersom en avtale ikke er på plass innen den 19. oktober – altså lørdag.

Dette kan skje nå

Vi har snakket med førstelektor Øivind Bratberg ved UiO, førstelektor Jan Erik Mustad ved UiA og professorene Kristian Steinnes og Gary Love ved NTNU. Basert på samtalene kan VG presentere disse mulige scenariene for veien videre:

Brexit blir utsatt

EU sier nei til at Storbritannia får utsettelse

Nyvalg om brexit-avtalen i parlamentet

At det blir brexit - uten en avtale

Det stilles mistillitsforslag til regjeringen

Ny folkeavstemning

Under beskriver vi de ulike mulige utfallene nærmere:

Utsettelse av brexit

Hvis EU sier ja til at Storbritannia får en brexit-utsettelse, kan brexit skje på et senere tidspunkt.

UTSETTER: Parlamentet besluttet å stemme for at brexit ikke finner sted uten at viktige lover er på plass først. Det betyr utsettelse – og brexit kan skje senere. Foto: House of Commons / AP

Boris Johnson sa selv lørdag at han ikke kom til å be EU om en utsettelse av brexit, selv om eksperter ikke har pekt på noen åpenbar vei utenom. Det spekuleres samtidig i om han kan ha funnet et smutthull, eller om utsettelses-nekten kan være et spill for galleriet. Hvis ikke kan saken ende i rettssystemet.

En mulighet kan være at noen andre i regjeringen enn Boris Johnson selv ber om utsettelsen. Hvis EU innvilger utsettelsen, er ikke kampen over. Da vil avtalen debatteres grundig i parlamentet i tiden fremover.

Dette kan føre til en tøff debatt om både avtalen og den tilhørende lovgivningen, som kan trekke ut i tid.

EU sier nei til utsettelse

Boris Johnson er ikke garantert noen brexit-utsettelse selv om han ber om det.

ALLE MÅ SI JA: Alle EUs 27 medlemsland må si ja til at brexit kan utsettes hvis Boris Johnson ber om det. Foto: HOLLIE ADAMS / EPA

Frankrikes president Emmanuel Macron er blant dem som har uttrykt skepsis til dette.

Ekspertene VG har snakket med tror imidlertid at en brexit uten avtale potensielt vil ha så store konsekvenser, også for EU, at det lite sannsynlig at de sier nei, spesielt om det utlyses et nyvalg.

Nyvalg

Både i mindretallsregjeringen og Labour-opposisjonen har det vært uttrykt ønsker om å stokke kortene på nytt i et valg, i håp om at en av sidene skal oppnå flertall i parlamentet.

VIL HA NYVALG: Denne skotske nasjonalistlederen, Ian Blackford, ba om nyvalg under «superlørdag». Foto: Jessica Taylor / AP

Ekspertene VG har snakket med mener Boris Johnson manøvrerer seg mot et nyvalg, som krever 2/3 flertall i parlamentet, for å sikre seg en brexit-seier.

Det er lite sannsynlig at et valg vil finne sted før den 31. oktober, fordi det vil være for kort frist. Det vil også være risikabelt for dem som vil være sikre på at man ikke risikerer en brexit uten avtale før man holder et valg.

En lovnad om nyvalg kan dessuten være en konkret grunn for at EU kan innvilge en brexit-utsettelse.

Brexit uten avtale den 31. oktober

En såkalt no-deal, der britene forlater EU uten å bli enige om en avtale og et tilhørende lovverk, kan bli dramatisk.

KAN KOSTE: Ikke bare britene er bekymret for at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Det kan også koste Norge 3,8 milliarder kroner, kom det frem da finansdepartementet la frem statsbudsjettet tidligere i oktober. Foto: Frode Hansen

Klarer ikke parlamentet å enes om dette innen den 31. oktober, og Storbritannia heller ikke får innvilget en brexit-utsettelse fra alle de 27 EU-medlemslandene, vil Storbritannia forlate EU uten en avtale.

Da vil Storbritannia umiddelbart forlate tollunionen og EUs indre marked. Ifølge Finansdepartementet, kan dette også koste Norge dyrt.

Mistillitsforslag

Et nyvalg kan også utløses på dramatisk vis – ved at det stilles mistillitsforslag mot regjeringen til Boris Johnson.

MISTILLIT: At det stilles mistillitsforslag mot regjeringen for å få statsminister Boris Johnsen ut er et mulig utfall. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Det skotske uavhengighetspartiet SNP har tatt til orde for at opposisjonen må samle seg, og stille mistillitsforslag til regjeringen for å få Boris Johnson ut av statsministerkontoret.

Et mistillitsforslag krever bare simpelt flertall. Men på samme måte som et nyvalg, kan dette være risikabelt: Hvis opposisjonen går inn for et mistillitsforslag nå, kan de risikere at Boris Johnson suspenderer parlamentet slik at Storbritannia går ut av EU uten en avtale den 31. oktober.

Labour-leder Jeremy Corbyn har sagt at han ikke vil støtte et mistillitsforslag før en brexit uten avtale er utelukket, men han har ikke lukket døren for det.

Ny folkeavstemning

Flere vil at folket skal få stemme over brexit på nytt. Blant dem er opposisjonsleder Jeremy Corbyn.

DEMONSTRASJONER: Titusenvis av demonstranter tok til gatene på «superlørdag» for å bli i EU. Foto: Matt Crossick

Men tidligere forslag om en folkeavstemning over en eventuell brexit-avtale før den blir endelig vedtatt, har allerede blitt nedstemt i parlamentet.

Skulle det bli utlyst et nyvalg der Labour vinner og Jeremy Corbyn blir ny statsminister, har han sagt at han vil introdusere lovgivning som sikrer at en ny folkeavstemning finner sted.

Publisert: 19.10.19 kl. 22:51