SER TILBAKE: Statsminister Boris Johnson på første benk snur seg mot sin forgjenger Theresa May i Underhuset lørdag. Mays avtaler ble stemt ned tre ganger, avstemningen om Johnsons første brexit-avtale er utsatt til neste uke. Foto: AFP

Kaoset fortsetter: Boris trenger 33 stemmer for brexit-seier

Brexit-kaoset fortsetter mandag. For å sikre flertall for sin avtale, må Boris Johnson overtale 33 partiløse utbrytere og representanter fra opposisjonen.

– Men om han virkelig klarer å få flertall for en avtale, gjenstår å se. Det er ekstremt vanskelig å spå, fordi så mange momenter er usikre, sier professor i moderne europeisk historie ved NTNU Kristian Steinnes.

Etter å ha gått på et sviende nederlag lørdag, uttalte Boris Johnson i Underhuset at han kommende uke vil introdusere lovgivning som er nødvendig for at landet forlater EU med en ny avtale innen 31. oktober.

Regjeringen vil ha ny avstemning mandag

Men allerede i morgen vil regjeringen gjøre et nytt forsøk på å få gjennom avtalen, ifølge Sky News. Speaker John Bercow vil ifølge BBC ikke tillate at Underhuset forelegges samme spørsmål som på lørdag og kan avvise forsøket.

Steinnes sier at statsminister Johnson har lagt mye politisk kapital i en avtale.

– Hele hans politiske skjebne ligger i dette prosjektet. Han vil nok gjøre sitt ytterste for å få tvilerne over på sin side, sier Steinnes.

Politisk redaktør i BBC Laura Kuenssberg tvitret under underhusdebatten at 310 er for og 302 mot en brexit-avtale, mens 27 ikke har bestemt seg. De er tvilerne som avgjør brexit.

Seks Labour-representanter og 17 uavhengige støttet Johnson lørdag og stemte mot forslaget som utsatte brexit-avstemningen, ifølge The Guardian.

Åtte fra Labour, fem konservative og en uavhengig representant var avholdende.

320 stemmer gir flertall

Underhuset har 650 medlemmer. 11 av dem stemmer ikke. Forutsatt at alle møter og stemmer, trenger Boris Johnson 320 stemmer for sin brexit-løsning.

De konservative har regjeringsmakt, men ikke flertall alene med sine 287 stemmer. Det er sannsynlig, men ikke sikkert, at alle støtter avtalen og slutter rekkene.

Boris Johnson trenger i overkant av 30 stemmer fra disse gruppene:

Tidligere konservative som i dag er uavhengige, blant dem 20 som han sparket ut av partiet i september. De fleste forventes å støtte avtalen.

En håndfull tidligere Labour-representanter som i dag er uavhengige.

Labour-representanter fra EU-vennlige valgkretser.

De siste må overtales til å bryte med sitt eget Labour, der ledelsen og et massivt flertall er mot Brexit. Labour har 244 stemmer.

Motstandere er også Liberaldemokratene med 19 stemmer, skotske nasjonalister (SNP) med 35 stemmer og småpartier med ti stemmer.

De kristenkonservative i nord-irske DUP stiller seg normalt bak Boris Johnson, men vil ikke støtte avtalen som ligger på bordet. De har ti stemmer.

Tre ganger tidligere har Underhuset stemt ned en Brexit-avtale.

Spagat mellom parti og velgere

– Hvorfor skulle Labour-representanter støtte Johnson og bryte med sine egne?

– Hvis de kommer fra en valgkrets som har stemt massivt for å gå ut av EU, står de i spagat mellom lojalitet til partiet på den ene siden og sine velgere og sjansen til å bli gjenvalgt på den andre, sier professor Kristian Steinnes ved NTNU.

Han legger til at flere Labour-representanter er overbeviste EU-motstandere.

– De er uenige med egen partiledelse og støtter brexit. Argumentene mot EU er de klassiske som vi kjenner fra vår hjemlige debatt - det handler om selvråderett, suverenitet, all makt i denne sal og så videre, sier Steinnes.

Corbyn vil ikke bruke pisken

Han minner om at Labour-lederen ikke vil piske brexit-tilhengerne inn i rekkene.

– Jeremy Corbyn har valgt å bruke overtalelse fremfor partipisk. Han nøler med å være for tøff med partifeller som er for brexit. Selv har han vært uklar hele veien om hvor han selv står i spørsmålet, sier NTNU-professoren.

– Svelger heller kameler

Innen det konservative partiet finnes en stor fraksjon som kan tenke seg å gå ut av EU uten avtale, slik at Storbritannia ikke er bundet av forpliktelser i forhold til EU. Også disse må stemme for brexit med avtale, om Johnson skal seire.

– De vil heller svelge kameler enn å risikere å miste hele brexit. Faller avtalen, kan det bli folkeavstemning. Da kan det teoretisk gå andre veien, at Storbritannia forblir i EU. Det er det største av to onder, sier Steinnes.

– Hva med de uavhengige representantene som Boris Johnson sparket ut av det konservative partiet?

– Denne gruppen er nok mer delt. Mange er mot brexit, men de skal også svare for egne velgere. Noen vil stemme med Boris Johnson, fordi de fortsatt har lojalitet til partiet og kan bli tatt inn i varmen igjen, sier Kristian Steinnes.

Publisert: 20.10.19 kl. 11:38







