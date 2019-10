SØRGER: Kurdere holder kurdiske flagg og demonstrerer i Beirut, etter drapet på den syriske politikeren Hevrin Khalaf, til venstre, og den kurdiske soldaten Sehid Rojinda Qendil. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Kurdisk topp-politiker skal ha blitt drept av tyrkisk-støttede leiesoldater

Den kvinnelige politikeren ble overfalt og skutt av tyrkisk-støttede leiesoldater, da fraksjonen angrep flere sivile nordøst i Syria søndag.

Oppdatert nå nettopp







Hevrin Khalaf var generalsekretær i det syriske Future Syria Party. Hun og hennes sjåfør ble overfalt og skutt søndag, ifølge de kurdiske styrkene, SDF.

Drept sammen med sin sjåfør

Ni sivile, deriblant politikeren, ble drept av fraksjonen på forskjellige tidspunkt søndag, ifølge uttalte den syriske menneskerettighetsorganisasjonen, Syrian Observatory for Human Rights.

Det er britiske Independent som gjengir historien.

Se siste utvikling i saken her: Erdogan varsler nytt angrep på syrisk by

DREPT: Generalsekretær i det syrisk partiet Future Syria Party, Hevrin Khalaf. Foto: SDC

I en uttalelse fra den politiske delen av SDF, beskrives det grufulle drapet på den kvinnelige politikeren.

les også Ekspert om situasjonen i Nord-Syria: – Fryktelig alvorlig

Khalaf ble «tatt ut av bilen hun satt i under et tyrkisk-støttet angrep og henrettet av tyrkisk-støttede leiesoldater. Dette er et klart bevis på at den tyrkiske staten fortsetter sin kriminelle håndtering av ubevæpnede sivile», skriver det kurdiske partiet i uttalelsen.

Skal ha filmet drapet

To videoer av drapet sirkulerer ifølge Independent på sosiale medier.

Tyrkiske myndigheter begynte sist onsdag et angrep på grenseområdene i Syria mot Tyrkia, for å slå tilbake den kurdiske kontrollen i området. SDF har inntil nå vært sentrale i å slå tilbake terroristorganisasjonen IS sin kontroll i området.

Tyrkiske myndigheter mener deler av SDF er en terroristorganisasjon som har forbindelser til kurdiske opprørere i Tyrkia.

BEGRAVELSE: Sørgende i begravelsen til den kurdiske politikeren Hevrin Khalaf og flere andre sivile som ble drept av tyrkisk-støttede leiesoldater sør for Tal Abyad i Syria søndag. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Khalaf hylles nå som en martyr av sitt eget parti.

Amerikanerne bekymret over drapet

Ifølge Reuters undersøker nå amerikanske myndigheter også hendelsen.

les også Den nye Syria-krisen kort forklart

– Disse hendelsene er ekstremt bekymringsfulle, og reflekterer hvor destabilisert den nordøstre delen av Syria er blitt siden kampene begynte, sier talspersonen til Reuters.

38 syriske sivile er drept siden den tyrkiske offensiven startet onsdag sist uke.

STØTTESPILLERE: Sørgende deltar i begravelsen til Hevrin Khalaf og flere andre sivile i den syriske byen Derik søndag. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

USAs president Donald Trump kunngjorde søndag at de vil fullføre tilbaketrekkingen av amerikanske styrker fra det syriske grenseområdet mot Tyrkia.

Kamper i Nord-Syria

Tilbaketrekkingen har endret totalt på de tidligere alliansene i området:

Etter Trumps kunngjøring allierte den kurdiske militsstyrken (SDF) at de allierer seg med den syriske regjeringshæren og president Bashar al-Assad. Mandag morgen rykket de syriske regjeringsstyrkene nærmere den tyrkiske grensen, samtidig som tyrkerne angrep flere byer i grenseområdet.

Publisert: 14.10.19 kl. 13:52 Oppdatert: 14.10.19 kl. 14:15







Mer om