LANGER UT: Chuck Schumer mener Trump setter den nasjonale sikkerheten i fare ved å trekke tropper ut av Nord-Syria. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Senator om Trump: – Hykleriet til presidenten er enestående

Senator Chuck Schumer retter kraftig kritikk mot Donald Trumps avgjørelse om å trekke amerikanske tropper ut av Syria. Han mener presidenten setter den nasjonale sikkerheten i fare.

– Hykleriet til presidenten er enestående og det setter USA i fare, sier demokraten Schumer, som er minoritetsleder i Senatet, på en pressekonferanse torsdag kveld norsk tid.

Trump har blitt møtt med kraftig kritikk etter at han valgte å trekke ut rundt 2000 amerikanske soldater ut av Nord-Syria. Like etter gikk tyrkiske styrker inn i det samme området.

– At han forlater kurderne ved den tyrkiske grensen er et nytt eksempel på at han er skjødesløs, og det speiler også hans uansvarlige innenrikspolitikk. Han forlater sine venner både innenlands og utenlands, sier Schumer.

– Moralsk feil

Trump gikk onsdag ut og kommenterte situasjonen i Syria, etter at Tyrkia gikk til angrep på det kurdiskkontrollerte området.

– De hjalp oss ikke i andre verdenskrig. De hjalp oss ikke med Normandie, sa Trump, som mener at kurderne kun er interessert i å kjempe for eget land.

Se hele pressekonferansen med Schumer her:

Schumer mener Trumps handlinger setter USAs nasjonale sikkerhet i fare, på flere måter enn én, og at det er moralsk galt.

– Jeg mener ikke at vi skal ha tilstedeværelse i Midtøsten til evig tid, men å forlate de som har kjempet skulder til skulder med våre tropper mor IS er moralsk feil. Å forlate kurderne er feil, og det er galt å gjøre det, sier Schumer og legger til:

– Dette er moralsk galt og kan sette amerikanske liv i fare.

FÅR KRITIKK: Donald Trump har blitt møtt med kraftig kritikk etter at han trakk soldater ut av Nord-Syria. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Bekymret for at IS-krigere vil slippes fri

Schumer trekker også frem at han synes det er spesielt at presidenten kvier seg for å stenge ned Guantánamo-fengselet, som huser om lag 40 fanger, fordi det vil sette amerikanere i fare, mens han ikke har noen problemer med å potensielt slippe fri tusenvis av IS-krigere som holdes av kurderne.

– Ved å trekke seg ut vil ifølge rapporter 10.000 IS-krigere som holdes fanget av kurderne slippe fri.

Tyrkia innledet onsdag en lenge varslet militær operasjon i den nordøstlige delen av Syria. Dette er den tredje gangen Tyrkia går inn på bakken i Syria, etter å ha gjennomført angrep i både august 2016 og januar 2018.

Schumer påpeker også at Tyrkia ikke vil ta over alle IS-krigerne, slik presidenten tidligere har sagt.

– Republikanerne i kongressen må sette folket over Trump. For i dette tilfellet har Trump satt Putin og Erdogan først.

I SYRIA: Tyrkiske soldater med pansrede kjøretøy avbildet onsdag etter at de krysset grensen til Syria inn i de kurdiskkontrollerte områdene. Foto: STR / EPA

Han mener at sanksjoner alene ikke vil stoppe IS-krigerne fra å slippe ut.

– Vi trenger at militæret setter sammen en plan for å hindre IS-krigerne fra å unnslippe. Men det beste som kan skje er at president Trump går tilbake til den situasjonen vi hadde for noen dager siden, hvor amerikanske styrker sto som en buffer mot at Tyrkia invaderte og beskyttet kurderne som beskyttet IS-leirene.

IS-fengsel skal være truffet

Torsdag skriver NTB at syriske kurdere oppgir at et fengsel som brukes til fangede IS-krigere, er truffet i et tyrkisk bombardement.

Fengselet ligger i byen Qamishli nordøst i Syria, der flertallet av befolkningen er kurdere.

– Fengselet huser noen av de farligste forbryterne fra over 60 land, som begikk alle former for forbrytelser mens de var medlemmer av IS, oppga den kurdiske selvstyremyndigheten torsdag.

Tidligere denne uken sa også den kurdiske topplederen Aldar Xelil til VG at sikkerheten i IS-leirene, som al-Hol, vil bli nedprioritert.

Onsdag sa NATO-sjef Jens Stoltenberg NATO har forståelse for Tyrkias sikkerhets-utfordringer fra syrisk side av grensen, men ber landet handle med tilbakeholdenhet og begrense menneskelig lidelse. Et budskap han også gjentok på en pressekonferanse i Athen torsdag kveld.

