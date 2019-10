KJØRER PÅ: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ser ikke ut til å la seg kue av internasjonalt press, og fortsetter operasjonen i Syria. Foto: Seth Wenig / AP

Ekspert: Derfor frykter han ikke sanksjoner

Selv om det går utover Tyrkias økonomi, kan sanksjonspresset styrke president Recep Tayyip Erdogan på hjemmebane, mener forsker.

Nå nettopp







Sanksjonene USA innførte denne uken kommer oppå at en rekke EU-land og blant annet Norge har besluttet å fryse våpeneksporten til Tyrkia som følge av invasjonen i de kurdiske områdene nord i Syria.

I tillegg har formaningene om at Tyrkia må stanse sin invasjon haglet inn fra en stadig voksende haug av verdensledere.

Det samlede trykket på tyrkerne er likevel et godt stykke unna å være uhåndterlig for Erdogan, fastslår professor i Tyrkia-studier Einar Wigen ved UiO overfor VG.

TRUSLER: USAs president Donald Trump sier han er forberedt på å «ødelegge Tyrkias økonomi». Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Snarere kan det fungere mot sin hensikt.

– For tyrkiske presidenter er det ofte en styrke at de fremstår som kringsatt av fiender. Det gjør det mulig å skylde negative konsekvenser av egen politikk på utenforstående. Det er mulig Erdogan kan bruke det til å slippe unna ansvaret for en kommende krise, sier han.

– At land nekter å selge Tyrkia våpen går ikke direkte ut over tyrkisk økonomi på kort sikt. Det totale sanksjonstrykket er ikke enormt, men Tyrkias økonomi er i utgangspunktet ikke særlig robust.

– Villige til å gå langt

VG spør forskeren hvor langt han tror Tyrkia er villige til å gå med operasjonen sin i Syria.

Kurdiskledede Syrian Democratic Forces har inngått en avtale om støtte fra det syriske regimet. Sistnevnte har Russland som en sentral alliert, og tirsdag rykket russerne inn i Manbij som er forlatt av amerikanske styrker.

Russerne har gjort det klart via spesialutsending Aleksandr Lavrentiev at tyrkiske soldater ikke kan bli værende i Syria permanent eller gå særlig mye lengre inn i landet.

– Tyrkia har primært vært ute etter å hindre at den militære kapasiteten USA og andre allierte har bygget opp blant kurderne i Nord-Syria ikke vendes mot Tyrkia på lengre sikt. For å oppnå dette er de villige til å gå ganske langt, sier Wigen.

– Jeg vet ikke hva som skal til for å stanse dem, men jeg tror tyrkerne vil være veldig forsiktige med å drepe russiske soldater på syrisk territorium. Tyrkia har veldig lite å stille med mot Russland uten støtte fra sine NATO-allierte.

Ved midnatt mandag ble det bekreftet at USA hadde innført sanksjoner mot Tyrkia som følge av deres offensiv mot mål i Nord-Syria.

Samtidig truet president Donald Trump med å øke sanksjonstrykket ytterligere.

– Jeg er fullt forberedt på å ødelegge Tyrkias økonomi om tyrkiske ledere fortsetter ned denne farlige og destruktive veien, skrev Trump i en uttalelse.

Tirsdag kom svaret fra den tyrkiske presidenten. Erdogan gjorde det klart at Tyrkia ikke akter å bøye av for noe press.

– De sier «erklær våpenhvile». Vi kan aldri erklære våpenhvile.

Dagen etter uttalte Erdogan først at han ikke ville treffe USAs visepresident Mike Pence eller utenriksminister Mike Pompeo, som begge har dratt til Ankara for å forsøke å fremforhandle en tyrkisk våpenhvile - før det kom kontrabeskjed.

les også Trump truer med å ødelegge Tyrkias økonomi: Vil ha øyeblikkelig våpenhvile

Forskeren sier krigen potensielt kan bli veldig kostbar for Syria, men legger til at det trolig ville vært mer kostbart å la YPG (hoveddelen av SDF-militsen) fortsette å bygge opp sin militære og politiske styrke.

– Denne styrken ville før eller siden blitt brukt til å angripe Tyrkia, sier forskeren.

Publisert: 17.10.19 kl. 08:24







Mer om