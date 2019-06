ANGRER DYPT: Michael Gove sier han ved flere anledninger brukte kokain på 1990-tallet. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Britisk statsministerkandidat innrømmer kokainbruk

Storbritannias miljøvernminister Michael Gove, en av kandidatene til å ta over som ny britisk statsminister, innrømmer å ha brukt kokain for 20 år siden.

Axel Støren Wedén

NTB

Gove, fra De konservative, sier til avisen Daily Mail lørdag at han ved flere tilfeller tok kokain på 1990-tallet og at han nå angrer dypt.

– For om lag 20 år siden, før jeg ble gift, så brukte jeg narkotika, sier han til avisen.

Han legger til at det skjedde flere ganger i sosiale sammenhenger.

– Det er noe jeg angrer dypt på. Narkotika ødelegger liv. Det var en feiltagelse, sier han.

Den 51 år gamle brexit-tilhengeren er en av de heteste kandidatene til å ta over som leder for det britiske konservative partiet og dermed også som statsminister, etter Theresa May.

May leverte formelt sin avskjedssøknad fredag, men hun blir sittende som fungerende statsminister og partileder inntil en etterfølger er på plass. Til sammen elleve kandidater kniver om plassen. En omfattende valgprosess starter mandag og vil ikke være over før i slutten av juli.

Minister røyket opium på bryllup i Iran

Gove er imidlertid ikke den eneste britiske eller amerikanske politikeren som har innrømmet narkotikabruk. En av Goves utfordrere til statsministervervet, Boris Johnson, innrømmet bruk av cannabis til magasinet GQ i 2007.

– Jeg prøvde det på universitetet og husker det godt. Det hadde ingen innvirkning på meg, hverken farmakologisk eller psykotropisk, sa Johnson, ifølge Sky News.

Men pipa fikk en annen lyd da han var gjest i TV-programmet Have I Got News For You, da han la ut om hyppigere cannabisbruk i ungdomstiden, og også kokainbruk.

– Jeg tror jeg ble gitt kokain en gang, men jeg nøs sånn at det ikke gikk opp i nesen. Faktisk så kan det hende at jeg forsøkte melis, sa Johnson.

BRÅKEBØTTE: Boris Johnson er usikker på om han ble gitt melis eller kokain på universitetet. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

En rekke andre britiske politikere har også innrømmet narkotikabruk, ifølge Sky News. Utviklingsminister Rory Stewart har røyket opium på et bryllup i Iran, mens tidligere statsminister David Cameron på spørsmål om tidligere narkotikabruk svarte «det var ting jeg gjorde da, som jeg ikke burde snakke om nå som jeg er politiker».

– Jeg inhalerte

Bildet som ble tegnet av fortiden til Cameron i en uautorisert biografi fra 2015, var imidlertid noe mer eksplisitt: Cameron skal ha brukt både marihuana og kokain, og at han var med på en rekke spesielle ritualer da han var medlem i en svært eksklusiv klubb under studiedagene i Oxford.

SPESIELLE RITUALER: Tidligere statsminister David Camerons studentliv ble blottlagt i en mye omtalt biografi for noen år siden. Foto: KERRY DAVIES / POOL

Heller ikke over dammen har det manglet på forhistorier med narkotika blant landets politikere.

Tidligere president Bill Clintons famøse ord «jeg inhalerte ikke», da han innrømmet marihuana-bruk da han studerte ved Oxford, har senere blitt parodiert av Barack Obama, som i 2006 sa følgende:

– Da jeg var ung, inhalerte jeg. Det var poenget.

Den tidligere presidenten innrømmet også kokainbruk i sin første selvbiografi Dreams From My Father fra 1995, skriver Sky News.

Publisert: 08.06.19 kl. 18:48 Oppdatert: 08.06.19 kl. 19:01